Liga MX | Alexis Vega es tirado a la basura de la manera más ruin y despreciable (VIDEO)

Desde que se hizo pública la indisciplina de Alexis Vega durante su última temporada de la Liga MX con las Chivas, los aficionados rompieron toda relación con el '10' de su equipo. Las constantes lesiones y comportamientos fuera de cancha desvanecieron el respaldo y la paciencia de la afición rojiblanca.

El jugador nacido en la Ciudad de México fue considerado una promesa del futbol mexicano, ilusionando a los chivahermanos con su talento. Sin embargo, sus recurrentes problemas dejaron a los seguidores con una sensación áspera, tanto que fueron ellos quienes pidieron su salida del club.

Alexis Vega salió de Chivas por la puerta de atrás. Foto: Mexsport

Algunos de ellos compartieron en sus redes videos de cómo se despidieron de su ídolo. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de un aficionado que utiliza la canción viral de "La Víctima" de Xavi, estrella del regional mexicano, mientras tira una caja de edición especial de Chivas, con la foto y la firma de Alexis Vega.

Además, en el video se observa cómo este fiel admirador arroja de igual forma que un desperdicio, un portarretrato con una fotografía del exartillero del Rebaño, vaciando así los objetos que lo vinculan con el miembro del 'Dúo Tamarindo'.

A pesar de que aún no está en forma física para volver al terreno de juego en su segunda etapa con Toluca, fuentes informaron que el jugador está entrenando a marchas forzadas para poder jugar contra su exequipo en la Jornada 4 de la Liga MX.

Alexis Vega no jugará contra Chivas

El estratega del Toluca, Renato Paiva, dejó claro que Alexis Vega no estará listo para hacer su debut en el próximo partido de los Diablos Rojos contra las Chivas.

Esta afirmación la hizo el director técnico portugués después del empate del equipo en Puebla, donde expresó su frustración por no haber podido asegurar la victoria a pesar de las oportunidades que tuvo el equipo.

Según Paiva, el jugador no ha completado el acondicionamiento físico necesario para entrar en juego de manera segura. "No vamos a arriesgar porque viene de Chivas, no vamos a emocionarnos con eso, a precipitarnos; primero la salud y el rendimiento de Alexis", explicó el técnico.

Además, añadió: "Hasta que no esté preparado para que el jugador aparezca, no vamos a arriesgar, sea lo que sea", aunque reconoció la calidad técnica y táctica de Alexis Vega como uno de sus mejores activos.

mmt