Chivas | Alexis Vega es exhibido por uno de sus excompañeros; "Llega tarde a los entrenamientos"

Alexis Vega no ha rendido lo que se esperaba de él desde su llegada a las filas de las Chivas hace cinco años. Miguel Ponce, uno de sus excompañeros en el Guadalajara, exhibió algunas de las indisciplinas del mundialista en Qatar 2022 cuando coincidió con él en Verde Valle.

El Pocho, quien desde su salida del Rebaño Sagrado en octubre del 2022 no ha encontrado equipo, reveló que el atacante llega a destiempo a los entrenamientos del equipo, lo que perjudica al resto de los futbolistas.

“Su físico no lo cuida y es lo más importante para él, tiende a verse gordito. Le falta ser más profesional para tener una mejor carrera". @Chivas



- Miguel Ponce habla de Alexis Vega pic.twitter.com/GGwTkN7d4W — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) January 13, 2024

"Él (Alexis) siente que es un gran jugador, pues a veces llega tarde a los entrenamientos. Le da igual si está o no está y termina por perjudicar y crear un ambiente que no es tan agradable, ya que todo el grupo quiere lo mismo. Todos llegan temprano y ese tipo de cosas pues no gustan", aseveró Miguel Ponce en charla con TUDN.

El Pocho está convencido de que Alexis Vega destacaría mucho más en Chivas si se cuidara, pues está consciente del talento del jugador surgido del Toluca.

"A veces no se cuida, su físico no lo cuida y es lo más importante para él, ya que tiende a verse gordito si no se cuida, entonces es muy notorio. Creo que le hace falta ser un poquito más profesional para tener una gran carrera, porque es muy bueno, pero sí le hace falta esa constancia y esa disciplina para que sea el jugador que todos esperan que sea", ahondó el campeón olímpico con el Tricolor Sub 23 en Londres 2012.

Chivas registra a Alexis Vega para el Clausura 2024

Hasta hace unas semanas parecía prácticamente un hecho la salida de Alexis Vega de las Chivas para convertirse en refuerzo del Cruz Azul.

Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto e inclusive el delantero también renunció ofertas del Galatasaray de Turquía y del San Jose Earthquakes de la MLS.

Alexis Vega decidió mantenerse con las Chivas, pero sin opción a renovar su contrato y el club rojiblanco lo registró como parte de su plantilla para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Foto: X de TNT Sports @tntsportsmex

Alexis Vega buscaría equipo en la MLS

El caso de Alexis Vega sigue dando de qué hablar, pues recientemente, el San José Earthquakes de la Major League Soccer buscó sumar al jugador a sus filas. No obstante, según informes de medios estadounidenses, el futbolista habría rechazado la oferta.

La prensa especula que el aún jugador de Chivas estaría enfocando en ciudades como Los Ángeles y Miami para continuar su carrera futbolística. En el caso de Los Ángeles se mencionan dos posibles opciones: el LAFC, donde anteriormente jugó Carlos Vela, y el LA Galaxy, club al que dejó de pertenecer Javier 'Chicharito' Hernández en noviembre pasado.

Otra ciudad que se maneja como opción para el jugador mexicano es Orlando, donde el Orlando City SC podría convertirse en su nuevo hogar. La posibilidad de ocupar el lugar que deja vacante 'Chicharito' en el LA Galaxy añade un atractivo adicional a la especulación sobre el futuro de Vega.

