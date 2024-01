VIDEO: Julio César Chávez Jr. asegura que "cada quien tiene lo que se merece" al salir de prisión

En sus primeras declaraciones después de salir de prisión, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. aseguró que cada persona tiene lo que se merece en la vida.

"Cada quien tiene lo que se merece. Estoy bien gracias a Dios, estoy bien y listo para lo que viene", comentó El Hijo de la Leyenda para Despierta América.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR sale de la cárcel tras pagar una fianza de 50 mil dólares. 💥 -q le vaya muy bien-. #despiertaamerica pic.twitter.com/e1EO2vokFU — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) January 12, 2024

Julio César Chávez Jr., quien en días pasados había sido detenido por posesión ilegal de un rifle de asalto en su residencia en Los Ángeles, California, también fue cuestionado acerca de la demanda de divorcio que interpuso su esposa Frida Muñoz.

"Todo va a estar bien, todo en la vida llega para algo positivo, entonces puro para adelante", se limitó a contestar el pugilista originario de Culiacán, Sinaloa.

Julio César Chávez Jr salió de la cárcel cárcel del Valle en Van Nuys luego de pagar una fianza de 50,000 dólares. Sin embargo, el boxeador de 37 años se someterá a una rehabilitación.

Julio César Chávez Jr. acusa a su papa de quererlo matar

Antes de ser detenido por la portación de armas, Julio César Chávez Jr., publicó un video en el canal de YouTube El Boxglero, en el cual arremetió duramente contra su progenitor.

Esta publicación muestra un compilado de respuestas de una dinámica que el pugilista hizo recientemente en sus redes sociales, donde entre lágrimas sacó a la luz conflictos familiares en los que confiesa que el 'César del boxeo' violentaba a su madre, incluso lo llamó "basura".

"Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, expresó Chávez Jr. en el video.

Además, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, acusó a su padre de querer lastimarlo e incluso matarlo, por lo que mencionó la posibilidad de poner una orden de restricción en su contra para evitar que lo visite en Estados Unidos, país donde actualmente reside.

EVG