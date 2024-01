Box: Julio César Chávez Jr. acusa a su padre de quererlo matar y revela oscuro pasado (VIDEO)

El hijo del legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., ha vuelto a protagonizar polémicas declaraciones tras recibir un mensaje de Año Nuevo de su padre. El "Junior" respondió con un video publicado en el canal de YouTube El Boxglero, en el cual arremetió duramente contra su progenitor.

Esta publicación muestra un compilado de respuestas de una dinámica que el pugilista hizo recientemente en sus redes sociales, donde entre lágrimas sacó a la luz conflictos familiares en los que confiesa que el 'César del boxeo' violentaba a su madre, incluso lo llamó "basura".

"Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, expresó Chávez Jr. en el video.

Además, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, acusó a su padre de querer lastimarlo e incluso matarlo, por lo que mencionó la posibilidad de poner una orden de restricción en su contra para evitar que lo visite en Estados Unidos, país donde actualmente reside. "Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos", declaró el que fuera campeón de peso medio del CMB. te puede interesar BOX: Muhammad Ali es recordado con radical decisión para el futuro de Gervonta Davis

Box: Juan Manuel Márquez rechaza millonaria oferta por volver a pelear con Manny Pacquiao Julio César Chávez manda mensaje de Año Nuevo a su hijo Julio César Chávez compartió un mensaje de Año Nuevo en sus redes sociales dirigido a Julio César Chávez Jr., quien ha sido protagonista de diversos escándalos en los últimos meses, relacionados principalmente con presunto abuso de sustancias. “Lo único que le quiero decir (a Julio César Jr.), es que le deseo un Feliz Año Nuevo, que lo quiero mucho, ojalá Dios quiera y te caiga un rayito de luz y deja de hablar tantas pen… por favor”, comentó el sr. Nocaut. Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023 A pesar de los problemas previos y de haber ingresado a su hijo a una clínica para tratar adicciones en el pasado, el excampeón mundial de boxeo explicó que actualmente no puede ayudar a su hijo de la misma manera, ya que Julio César Chávez Jr. reside en Estados Unidos. “Mucha gente me pregunta que por qué no lo ayudo, pero las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel, es como un secuestro”, añadió el exboxeador. mmt