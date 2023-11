BOX: Julio César Chávez sigue preocupado por su hijo y no quiere que pase lo peor

El campeón de boxeo mexicano, Julio César Chávez, ha compartido preocupantes noticias sobre la situación de su hijo, Julio César Chávez Jr., quien lucha contra la adicción a las pastillas para bajar de peso.

En una conversación con el podcast "Bromeando con Los Rivera", el expugilista abrió su corazón para hablar sobre la difícil situación que atraviesa su hijo, pues pesar del apoyo brindado por su familia, incluyendo las de clínicas de rehabilitación por parte de su padre, Chávez Jr. ha tenido dificultades para superar su consumo.

“Yo ahorita estoy pasando un momento muy difícil, muy triste porque Julio, mi hijo, no se ha querido rendir. Es el único problema que traigo ahorita, y el no se droga con cocaína … ¡con pastillas! para bajar de peso. Esas pinch... pastillas que son buenas sabiéndolas utilizar, pero son tan adictivas que te tomas 20, 30 que empiezas a psicotizar”, señaló.

El sonorense expresó su preocupación por la recaída de su primogénito, pues refiere que su hijo a veces maneja a gran velocidad en la madrugada bajo el efecto de los fármacos, lo que aumenta el riesgo de un accidente automovilístico. Además, recalcó que lo que más le duele son sus nietos.

"Estuvo un año, pero a la semana salió y otra vez... ¡dios mío! ¿qué pasó? Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y sale. Me da lástima por sus hijos, están chiquitos y no lo está disfrutando el pende... con todo respeto, y es lo que me duele más", declaró el campeón mexicano.

Julio César Chávez teme lo peor

Julio César Chávez casi llega a las lágrimas debido a la difícil situación que atraviesa su primogénito y acepta que como padre le ha costado bastante enfrentar esta dolorosa realidad.

La angustia de Chávez González es palpable, ya que ve a su hijo en un estado vulnerable debido a los efectos secundarios de las pastillas que está tomando y está consciente de que estos medicamentos podrían tener consecuencias fatales para el corazón de JC Chávez Jr.

“Me duele que se vaya a quedar loco, tantas pinches pastillas que se mete le vaya a dar un infarto, son muchas las preocupaciones... no ha querido rendirse”, agregó el representante mexicano.

Además, la distancia geográfica complica aún más la situación, pues el campeón de peso medio se encuentra viviendo en Estados Unidos, lo que hace difícil el traslado para visitarlo. A pesar de sus esfuerzos por buscar alternativas médicas, el campeón reconoce que no puede actuar en contra de la voluntad del también boxeador.

mmt