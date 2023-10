El hijo del legendario campeón mexicano, Julio César Chávez Jr., volvió a ser tendencia después de publicar un video en el que se le ve caminando con tacones en lo que parecía ser una pasarela improvisada en el pasillo de su casa.

Lo que inicialmente fue una broma se convirtió en un tema de controversia y burlas en las redes sociales, lo que llevó a muchos a cuestionar su carrera como boxeador en comparación con su padre.

JC Chávez Jr. decidió romper el silencio y aclarar el origen de ese video viral que le costó una serie de críticas y cuestionamientos. A través de sus redes sociales, el pugilista reveló que la idea de grabar el video surgió como parte de una broma.

Julio Cesar Chavez Junior, preparando su regreso al boxeo. 😳 pic.twitter.com/W4yf3cPcmE — Pukkka (@Pukkka) June 26, 2020

"Yo lo hice solamente una vez, porque me lo pidieron en tono de diversión, pero me dio mucha pena. Yo jamás creí que algo así fuera a pasar y nunca imaginé este mundo", admitió el primogénito del campeón.

Los comentarios y burlas en línea no fueron nada agradables para el también pugilista, pero a pesar de la adversidad, el boxeador confiesa que prefiere mantenerse auténtico y sincero.

"La gente se divierte conmigo porque soy muy natural, no sé ser falso, me gustaría ser un mentiroso, pero no soy así. Aunque no les guste a todos", afirmó.

Julio César Chávez defendió a su hijo de críticas

El video de TikTok en el que Julio César Chávez Jr. aparece caminando en tacones, también tuvo la declaración del gran campeón mexicano, Julio César Chávez, quien salió en defensa de su hijo.

Una leyenda en el mundo del boxeo, no se dejó amedrentar por los insultos homofóbicos y las críticas que había recibido su primogénito. A través de sus propias redes sociales, el exboxeador publicó un mensaje de apoyo a su pupilo.

"No se preocupen por el TikTok de mi hijo Jr., yo no me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río porque se divierte. Yo sé lo tengo y sé que los tiene bien puestos, y al que no le guste, que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde, con todo respeto, jajaja", refirió el ícono mexicano.

Además, para reforzar su mensaje de apoyo, Chávez papá publicó otro video en el que participaba su nieta, Julia, realizando el mismo reto de caminar en tacones.

Miren que linda mi nieta julia pic.twitter.com/kulp6Z8L8p — Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020

