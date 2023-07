Julio César Chávez Jr. relata la pesadilla que vivió a lado de su exesposa; “me maltrató”

Julio César Chávez Jr. habría anunciado públicamente la separación con su esposa, Frida Muñoz, debido a las situaciones que habían tenido referentes a los problemas con el alcohol de la implicada, incuso mencionando que lo maltrataba “abusando” de su condición de haber estado internado.

"Desafortunadamente tengo otro problema, había prometido jamás volver a hablar de mi familia. A mis hijos los amo, pero he decidido separarme de la mujer con la que estoy. Ella llegó a la casa tomada, me empujo, me quitó mis redes sociales. Se me hace injusto que cada vez que ella quiere me quita mi Instagram, se aprovecha de mi circunstancia, de que estuve internado, ojalá tenga la dignidad para darme mi teléfono", relató el boxeador.

El hijo mayor de Julio César Chávez tuvo que echar mano de la cuenta de Instagram de su hermano Omar para publicar su mensaje, ya que al parecer, su aún esposa, tiene secuestrado el móvil del pugilista. El nacido en Culiacán también destacó que ha sufrido golpes e insultos de parte de la madre de sus hijos.

"Llegó tomada, me quitó mi celular y redes sociales. Se me hace injusto que una mujer me maltrate y me haga bullying, no me lo merezco. Me disculpo con todos, no me gusta hablar de esto, pero ya basta, es momento de terminar la relación. Quiero estar con mis hijos, he aguantado mucho tiempo, me he hecho el tonto. Salgo en un live, la abrazo, pero cuando apago el video me empuja, me dice pendejo", confesó el púgil.

Julio César Jr. pide que le devuelvan sus redes

Julio César Jr. asegura que su pareja lo acusa con su padre y lo culpabiliza de todas las situaciones malas que pasan en sus vidas. Al final de su declaración, el pugilista le manda buenos deseos a quien es la madre de sus hijos pero le pide que le devuelva sus cuentas.

Frida Muñoz tiene un pasado complicado, pues también tuvo una relación con Edgar Guzmán López, hijo del narcotraficante y líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Es la segunda vez que ambos anuncian su divorcio, pues en 2021 el boxeador fue acusado de serle infiel a su esposa, sin embargo, Frida Muñoz dijo que era parte del aprendizaje de su vida.

mmt