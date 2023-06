Julio César Chávez reconoce que ya no sabe qué hacer y luce angustiado por la recaída de su hijo (Video)

Después de que Julio César Chávez Jr. reconoció que tuvo una recaída con las drogas, Julio César Chávez reconoció su preocupación y angustia por la difícil situación de su hijo, pues ya no sabe qué hacer para que la situación cambie.

"Otra vez mi hijo anda batallando ahí, es algo de todos los días. No me hablen de eso porque ando un poco estresado, necesitamos echarle más ganas", comentó el expugilista al ser cuestionado al respecto durante un evento.

Estas declaraciones del César del Boxeo se dan luego de que su hijo aceptó en el programa de YouTube llamado 'No puedes jugar boxeo' que recayó en las adicciones y que incluso se metió otras cosas.

"Yo tomé unas cosas y eran otras, de las cuales no diré ni qué (era) ni cómo, porque nunca las había probado. Ni cuando estuve mal me puse así. No recuerdo realmente lo que acababa de decir un día antes. Fue algo en lo que me equivoqué, pero mi mentalidad es la misma", dijo 'El Hijo de la Leyenda'.

Julio César Chávez hizo énfasis en que todos los reconocimientos de los que es objeto se deben a que se determinó a dejar el camino de las adicciones y a recuperarse por completo.

"Gracias a Dios lo estoy viviendo gracias a mi recuperación. Si no me hubiera recuperado, todos estos reconocimientos no los hubiera visto porque estaría muerto. La gente me arropa más, pasan los años y me siguen queriendo", agregó el exboxeador de 60 años.

El sorpresivo encuentro entre JC Chávez y De la Hoya

Julio César Chávez y Óscar de la Hoya, dos de los grandes boxeadores en la década de 1990, tuvieron un emotivo reencuentro en el marco de la pelea entre el mexicano Jaime Munguía y el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.

El encuentro se dio en la Arena Toyota de Ontario, California, cuando 'El César del Boxeo' atendía a algunos de sus admiradores, momento en el que el 'Golden Boy' se acercó a abrazarlo.

Al principio se percibió incómodo Julio César Chávez por no percatarse de quien lo estaba abrazando, pero cuando se dio cuenta de que la persona en cuestión era Óscar de la Hoya correspondió de manera afectuosa.

Adela Micha le ofrece "coca" a Julio César Chávez

Desde hace más de 10 años Julio César Chávez dejó de consumir alguna droga y eso ha hecho que su vida personal y profesional dé un giro de 180 grados, por lo que ahora lo puede relatar sin problema, aunque le afecta en demasía que sus hijos sigan sus malos pasos y no encuentren el camino para salir de ellos.

En una entrevista con Adela Micha, "La Leyenda" del boxeo mexicano relató cómo ha sido su vida arriba del ring y abajo, reconociendo que hizo cosas que no le hubiera gustado, pero también relató que por algo pasaron y eso lo hizo ser una persona diferente.

Entre plática y plática la conductora le ofreció algo de tomar y le dijo si quería una "Coca", refiriéndose al refresco de cola, a lo que Julio César Chávez reaccionó de una manera que sorprendió a todos en el foro.

