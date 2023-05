Box: Julio César Chávez no tiene piedad del Canelo Álvarez y lo destroza con lapidario comentario

Julio César Chávez es el mejor boxeador en la historia de México, quien durante su carrera profesional sumó 107 victorias, seis derrotas y dos empates (115 reyertas totales), además, 85 de sus peleas ganadas fueron por nocaut, el nacido en Ciudad Obregón, Sonora, llegó a tener 90 peleas invicto.

Desde su debut en 1980 hasta su combate con Frankie Randall en 1994 el Gran Campeón Mexicano estuvo invicto, una marca impresionante y que él mismo considera que es lo que lo mantiene como el mejor boxeador, incluso mejor que el actual rostro del pugilismo Saúl Canelo Álvarez.

Para Chávez su récord de 90 peleas sin perder marca la diferencia con el Canelo, quien a pesar de ser el primer mexicano campeón mundial indiscutido y el rostro del boxeo en la actualidad no puede ser comparado con el César.

Julio César Chávez se retiró del boxeo profesional con 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates. Foto: Mexsport

"No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto... Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez", dijo el excampeón de peso ligero.

El Gran Campeón Mexicano ofreció estos comentarios en entrevista con Hugo Sánchez y aunque dejó en claro que no habrá otro boxeador como él, sí le dio crédito a Saúl Álvarez, quien no es un deportista del agrado del público mexicano.

"Canelo para mí es un peleadorazo, es un peleador que nadie le ha regalado nada. Siempre habrá críticas, aquí el único pecado con Saúl es que hay mucha gente negativa que le tira mucho, mucho mexicano que le tira mucho, dicen que no agarra al peleador que debe de agarrar, pero críticas siempre va a haber y las comparaciones también siempre van a haber", dijo Chávez.

Fan paga cantidad estratosférica para pelea del Canelo y no ve nada



La primera pelea de box de Saúl Canelo Álvarez en poco más de una década era un acontecimiento que muchos aficionados querían vivir desde el Estadio AKRON.

Algunos de los seguidores del pugilista tapatío desembolsaron poco más de 100 mil pesos para observar el combate del tapatío con el británico John Ryder.

Sin embargo, la experiencia de estas personas quedó lejos de la esperada después de pagar una cifra tan elevada de dinero, pues no pudo ver la pelea debido a la mala visión que tenía desde su lugar.

Canelo Álvarez conecta a John Ryder en su pelea en el Estadio AKRON. Foto: Mexsport

Un usuario publicó en TikTok un video en el que compartió la mala vista que tanto él como otros aficionados tuvieron en la pelea del pasado sábado en la que el Canelo Álvarez venció a John Ryder por decisión unánime.

El impedimento para que estos seguidores disfrutaran el combate fue una estructura metálica que se colocó como parte de la producción del evento.

La última pelea de box de Álvarez Barragán en suelo mexicano había sido el 26 de noviembre del 2011, cuando derrotó al puertorriqueño Kermit Cintrón en la Plaza de Toros México.

