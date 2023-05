Uno de los deportistas más famosos y queridos no solamente en México sino en el Mundo es el boxeador Julio César Chávez, quien sabe cómo ganarse el cariño de la gente a pesar de que ya no pelea profesionalmente.

En el Día de las Madres Chávez no dejó pasar el momento para presumir a la suya y lo hizo de la mejor manera, ya que publicó un video en el que aparece entrenando a la señora Isabel González, quien luce de excelente forma física y todavía le puede dar sus "coscorrones" al gran campeón.

“Primero, un jap”, “fíjese bien, hágame caso”, “uno, dos”, es lo que se puede escuchar que le dice JCC a su mamá, mientras ella le pega a un costal que se encuentra en el gimnasio del ex pugilista.

El Gran Campeón Mexicano siempre demuestra el amor que le tiene a su familia, pues cada que puede presumen su vida diaria a lado de sus hijos, su esposa, sus hermanos y en esta ocasión fue con su mamá.

Tengan pa que se entretengan feliz dia a mi madre y todas las madres del mundo Dios cuide siempre de ellas pic.twitter.com/pjaa4UC4lY — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 10, 2023

Julio César Chávez sigue con peleas de exhibición

Julio César Chávez aún no se retira al cien por ciento y eso se lo agradecen todos sus fanáticos y los aficionados al boxeo, pues el ex campeón mundial demuestra que sigue en un gran estado físico con algunas peleas de exhibición.

JCC ha peleado en los últimos años y el dinero recaudado se lo ha donado a diversas fundaciones o personas que lo necesitan y todo se hizo más fuerte cuando inició la pandemia de COVID-19 y un gran sector de la población no tenía los recursos para ayudar a sus familiares o seres queridos.

"El Travieso" Arce fue uno de sus más importantes rivales en dichas peleas, pues a pesar de que puede existir una rivalidad también son grandes amigos y eso provocó que en diversas ocasiones no sólo entretuvieran arriba del ring, sino también abajo.

Chávez sabe que muy pronto podría dejar de hacer dichas exhibiciones y, por lo mismo, cada que puede invita a sus hijos a pelear con él, pues su deseo es seguir compartiendo cartelera con ellos.

¿Chávez Jr. de nuevo en problemas con las adicciones?

Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, preocupa porque al parecer habría recaído en las adicciones, ya que mediante transmisiones en vivo en donde su estado físico se ve mal, además de asegurar que su familia lo quiere internar de nuevo.

El hijo mayor de la dinastía Chávez salió hace poco de la clínica de rehabilitación donde trató su adicción a las pastillas para bajar de peso; sin embargo, poco habría durado limpio, pues su padre, Julio César Chávez, estaría pensando en anexarlo.

"Me dijeron a mí unos licenciados que me quieren encerrar para sacarme el dinero. Porque acabo de salir en dos semanas ¿Qué tan mal puedo estar en dos semanas? Estoy súper bien. Ya me empezaron a presionar, a decir cosas, porque saben que bajo esa presión empiezo a cag***", dijo en los videos en Instagram.

La función de exhibición que protagonizan las leyendas del boxeo mexicano, Julio César Chávez y Erik “Terrible” Morales, se reprogramó para el 24 de junio.

