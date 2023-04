VIDEO: Julio César Chávez desata polémica y acusa a Gervonta Davis de no haberle pegado a Ryan García; ¿KO fantasma?

Julio César Chávez, el Gran Campeón Mexicano, lanzó un comentario polémico en torno al fulminante nocaut de Gervonta Davis sobre Ryan García, ya que la leyenda del boxeo azteca pidió ver la repetición del KO, pues cree que "ni siquiera fue golpe".

El Tank Davis demostró ser un boxeador fuera de la liga del King Ryan, quien por momentos parecía podía poner en aprietos al boxeador nacido en Baltimore. Al final, Gervonta terminó la pelea en el séptimo episodio con un gancho al hígado, que no fue lo suficientemente claro para el César del Boxeo.

🔴Sigue aquí la pelea: https://t.co/GF8DwHWWY8



Así culminó esta historia entre Gervonta Davis y Ryan García en Las Vegas. #BoxAzteca #VanPorTodo 🥊 pic.twitter.com/KN5QDNwkjX — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 23, 2023

"Pero cuál, ni siquiera fue golpe, en donde le pegó, a qué hora le pegó, vamos a ver la repetición", comentó Julio César Chávez en la transmisión de Box Azteca, donde es comentarista.

Ryan García no pudo con el poder de puños del Tanque y con la rodilla en el piso tras el golpe a la zona hepática vio el conteo terminar, de la misma forma en que su invicto se terminó. Además, el californiano ya había tenido una caída antes del fatídico séptimo round.

El César del Boxeo terminó decepcionado por la presentación del pugilista exestablo Canelo Team y lanzó un duro comentario. "Yo ya no lo voy a ver, no quiero ver más peleas de Ryan García, no cuenten conmigo", declaró Chávez.

Gervonta Davis tira el teléfono de un reportero mexicano



Un día antes de su pelea contra Ryan García, Gervonta Davis hizo un Bad Bunny, pues tiró el teléfono de un reportero mexicano que lo estaba grabando en Las Vegas.

Este hecho se dio durante el encuentro entre Davis y el púgil mexicano Isaac Pitbull Cruz. Los peleadores se saludaron y se dieron un pequeño abrazo, que se interrumpió cuando el nacido en Baltimore se dio cuenta que un reportero o estaba grabando.

César Castro, comunicador de TV Azteca, fue la persona que sufrió el incidente con Gervonta Davis tras la ceremonia de pesaje de la pelea entre el Tank y Ryan García.

aar