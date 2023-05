Premier League | Manchester City: Pep Guardiola rompe el silencio y revela el futuro de Lionel Messi; la afición se vuelve loca

El futuro de Lionel Messi en el PSG tiene sus horas contadas y así se sabe desde hace varios meses, pues el argentino no se pudo adaptar al balompié de Francia y no ha rendido como se esperaba a pesar de que el equipo está plagado de estrellas.

Al parecer las salidas de Messi de los equipos a los que representa no son las mejores, pues también tuvo que abandonar al Barcelona de la manera menos esperada, pero quien puede hablar del tema y conoce muy bien al actual campeón del mundo es Pep Guardiola, quien rompió el silencio y reveló el futuro del delantero.

En una entrevista con ESPN, el actual entrenador del Manchester City reveló qué es lo que quiere en estos momentos Lionel Messi y resaltó que su principal deseos es que "va a hacer lo imposible para volver a Barcelona".

Desde hace algunos días se dijo que la mujer de Messi inscribió a sus hijos en su antigua escuela en Barcelona y la noticia fue ventilada por personas cercanas a la institución.

"Él (Messi) y su familia van a recibir el amor y la gratitud que toda la gente del Barcelona va a darle por todo lo que ha dado a este club", añadió.

Lionel Messi desmiente versiones de su futuro

En medio de las conjeturas sobre el futuro destino de Lionel Messi, el padre del astro argentino intervino el martes al desmentir que exista un acuerdo para irse a Arabia Saudita o volver al Barcelona.

El delantero completará su contrato con el Paris Saint-Germain a fines de junio, y su padre Jorge Messi afirmó que no se decidirá nada hasta que el PSG cierre su temporada el 3 de junio.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie”, publicó Jorge Messi en su cuenta de Instagram. “Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”.

El ruido sobre el futuro del campeón mundial adquirió más estridencia el martes. Seguir en el PSG asoma como lo menos probable. También se ha dicho que el Inter Miami en la MLS está al acecho del ganador de siete Balones de Oro.

Ultras del PSG amedrentaron a Messi

Los aficionados del París Saint-Germain han manifestado en varias ocasiones su inconformidad con el club y con sus jugadores, esta vez el colectivo de los Ultras sacó un comunicado en el que externaron su preocupación por los manejos del equipo, incluyendo el estadio y boletaje, también, exigieron la depuración de jugadores y una respuesta de modo imperativo.

“Deshazte de los jugadores parásitos: es hora de limpiar el vestuario. (…) Está fuera de discusión continuar con esta serie de partidos infames. Esperamos una fuerte reacción tan pronto como sea posible.”, publicaron en su cuenta de Twitter.

Lionel Messi del PSG durante la derrota 3-1 ante Lorient, el domingo 30 de abril de 2023, en París Foto: AP

