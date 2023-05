PSG separa a Lionel Messi, no va al entrenamiento y el equipo le pone una dura sanción; sus días están contados

Según información del diario L’Équipe, Lionel Messi tenía un preacuerdo de palabra con el dueño del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, para renovar. Después de cuatro meses, dicho acuerdo está olvidado y el argentino priorizó cumplir con otros compromisos que asistir al entrenamiento con su equipo, luego de la derrota.

El PSG perdió su partido contra el Lorient con un marcador de 1-3 y la expulsión de Hakimi. El club habría suspendido a Messi luego de que el actual campeón del mundo viajara este lunes a Arabia Saudita sin autorización. La sanción será de dos semanas sin actividad deportiva y sin goce de sueldo. según RMC Sport y L’Équipe.

Ahmed Al Khateeb le dio la bienvenida a Leo Messi. Foto: Twitter / @AhmedAlKhateeb

“Nadie está por encima del PSG. Los aficionados están enfadados por el juego y la falta de disciplina y esto no es un buen ejemplo. Messi no es diferente a nadie. Si se va a miles de kilómetros por un asunto comercial, necesita permiso del club. Hay líneas que no pueden traspasarse", notifica un portavoz del presidente del club.

El astro argentino se perderá los partidos en contra del Sportive Troyes y en contra del Ajaccio, cuestión que inclinaría la balanza de forma negativa para la supuesta renovación.

¿Por qué viajó Messi a Arabia Saudita?

Messi viajó a Arabia Saudita como parte de una prohibición turística. La decisión de abandonar al equipo se convierte en un tema aún más sensible pues conservan el liderato de la tabla general sólo por cinco puntos arriba del Marsella.

De acuerdo a los medios franceses, el rosarino contaba con que no hubiera entrenamiento ni lunes ni martes, sin embargo el descalabro del domingo cambió los planes de Christophe Galtier.

Se dice que el capitán de la Selección de Argentina aún no es informado de la sanción, ya que el procedimiento disciplinario se ha manejado de forma interna.

Messi pasó un rato de diversión con su familia en Arabia Saudita. Foto: Twitter / @AhmedAlKhateeb

El mensaje que delataría a Lionel Messi

El ministro de turismo, Ahmed Al Khateeb, fue el primero en confirmar la estancia de Leo Messi en el país del Golfo Pérsico con el siguiente mensaje:

“Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones aquí. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes.”, escribió el burocrático.

Poco después, publicó las imágenes con la presencia de Messi y su familia disfrutando de suelos árabes.

Messi pasó un rato de diversión con su familia en Arabia Saudita. Foto: Twitter / @AhmedAlKhateeb

