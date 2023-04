BOX: Julio César Chávez y Erik "Terrible" Morales anuncian nueva fecha para su esperada pelea

La función de exhibición que protagonizan las leyendas del boxeo mexicano, Julio César Chávez y Erik Terrible Morales, se reprogramó para el 24 de junio.

Una lesión en una costilla de su costado izquierdo, sufrida durante una sesión de sparring, le impide al Gran Campeón Mexicano llegar a plenitud para la fecha original de la función, 20 de mayo.

Por recomendación médica, su participación debe recorrerse al 24 de junio, la sede, el estadio Caliente de Tijuana, y el resto de la cartelera, siguen tal como estaban contemplados.

“Quiero llegar al 100% a este compromiso, el Último Adiós, por respeto a la afición y porque quiero despedirme con un grato sabor de boca, quiero disfrutar mi exhibición ante el ‘Terrible’ Morales y pelear sin ningún tipo de dificultades ni complicaciones físicas, y esta lesión, aunque no es algo serio, me impide moverme con naturalidad y me provoca dolor, pero ya lo vimos con el médico y en base a un tratamiento que ya estamos siguiendo, vamos a llegar a plenitud para el 24 de junio”, dijo el César del Boxeo, Julio César Chávez.

La función del 24 de junio en el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana permanece firme, con la presencia de los hijos de la leyenda, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez.

Además estará el excampeón del mundo Luis Ramón “Yory Boy” Campas, quien se convertirá en el primer mexicano exmonarca mundial en haber peleado en cinco décadas, al debutar en los 80s y haber peleado en los 90s, 2000s y 2010s. También de un respaldo de lo mejor de los talentos tijuanenses de más de diez combates desde las 15:00 hrs.

La gran gala boxística tendrá un espectacular cierre artístico con la presentación de La Arrolladora Banda Limón en un gran ambiente familiar.

