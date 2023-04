Gervonta Davis y Ryan García se dicen hasta de lo que se van a morir y se lanzan terribles amenazas (VIDEO)

Ryan García y Gervonta Davis se enfrentarán este sábado 22 de abril en una de las peleas de box más esperadas de este año y este jueves se llevó a cabo la última conferencia de prensa previa al combate, en la que se dijeron de todo.

Tank Davis fue el que comenzó a provocar a King Ry al amenazarlo con romperle la mandíbula y recomendarle que no lo vayan a ver su esposa e hijas.

"Te toco la mandíbula, te digo, te vas a dormir. Te lo prometo. Probablemente te la romperé, de hecho. Ni siquiera traigas a tu madre o a tu hija. No los traigas. Te lo estoy advirtiendo", fueron las duras palabras del estadounidense.

‼️ Gervonta Davis vs Ryan Garcia heated trash talking face-off ahead of their fight on Saturday night…



[🎥 @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/nr5JAazcpG — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 20, 2023

Gervonta Davis resaltó que solamente necesita conectar bien un golpe para dejar tendido y con la mandíbula rota a Ryan García.

"Sólo necesito conectar un golpe, sólo uno. Este, el gancho izquierdo. Créeme. Cuando te toque te vas a dormir. Siento que voy a romperte la mandíbula con un gancho. Acabo de verte en el suelo con la mandíbula rota", agregó un provocativo Tank Davis de cara a la pelea a celebrarse en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La dura respuesta de Ryan García a Gervonta Davis

Ryan García no se quedó de brazos cruzados ante las fuertes amenazas de Gervonta Davis y lo acusó de tramposo por buscar pretextos para postergar la pelea del sábado.

"Buscaste hacer de todo para evitar esta pelea y no lo lograste. Peso pactado, pusiste cláusula de rehidratación y no pudiste", dijo el mexicoestadounidense.

Finalmente, King Ry le advirtió a Tank Davis que si lo vence no le ponga peros y que reconozca que enfrente de él tiene a un gran boxeador.

"Este parece que ya cuenta. Los otros no sienten que cuentan. Porque, después de que gano, es, '¿Vas a pelear contra Gervonta o no?' Ahora estoy peleando contra Gervonta. Entonces, este, no puedes decir nada después. Ahora, estoy en el asiento del conductor. No puedes decir nada ahora. No hay nada más que decir. Todo lo que tienes que hacer es aceptar que este hombre está en el camino a la grandeza y disfrutemos el viaje", concluyó.

EVG