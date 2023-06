Desde hace más de 10 años Julio César Chávez dejó de consumir alguna droga y eso ha hecho que su vida personal y profesional dé un giro de 180 grados, por lo que ahora lo puede relatar sin problema, aunque le afecta en demasía que sus hijos sigan sus malos pasos y no encuentren el camino para salir de ellos.

En una entrevista con Adela Micha, "La Leyenda" del boxeo mexicano relató cómo ha sido su vida arriba del ring y abajo, reconociendo que hizo cosas que no le hubiera gustado, pero también relató que por algo pasaron y eso lo hizo ser una persona diferente.

Entre plática y plática la conductora le ofreció algo de tomar y le dijo si quería una "Coca", refiriéndose al refresco de cola, a lo que Julio César Chávez reaccionó de una manera que sorprendió a todos en el foro.

"¡Coca ya no quiero! Agua mineral prefiero, ya no quiero nada con la coca, ya fueron muchos años. Bendito sea Dios, que sólo por hoy, son 13 años, el 10 de agosto cumplo 14 años limpio, pero no lo cuento aún porque vivo día por día", dijo el pugilista entre risas.

Julio César Chávez recuerda cómo inició en las drogas

En la misma entrevista Julio César Chávez reconoció que ningún narco lo metió al mundo de las drogas, asegurando que fue él quien solito decidió probarla, pues se sentía muy seguro con los millones de dólares que estaba ganando y la cocaína llegó para hacerlo sentir mejor.

"La probé en la pelea del Macho Camacho, esa pelea fue una locura en Las Vegas, es algo increíble. Yo sentía que ya, ya tenía mis millones en el banco, mi avión privado, mis yates, entonces se me hizo fácil y dije 'préstala para probar, andaba desvelado y me cayó bien, dije 'de aquí soy'", recordó.

También resaltó que en un principio todo era maravilloso, pero que "es un proceso que va en aumento y ya no pude parar, después se convirtió en un infierno, perdí mi primera pelea, mi señora me demandó porque la golpeaba".

daho