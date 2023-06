BOX: Julio César Chávez se molesta al recibir sorpresa de Óscar de la Hoya y el encontronazo se hace viral (VIDEO)

Julio César Chávez y Óscar de la Hoya, dos de los grandes boxeadores en la década de 1990, tuvieron un emotivo reencuentro este fin de semana en el marco de la pelea entre el mexicano Jaime Munguía y el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.

El encuentro se dio en la Arena Toyota de Ontario, California, cuando 'El César del Boxeo' atendía a algunos de sus admiradores, momento en el que el 'Golden Boy' se acercó a abrazarlo.

Al principio se percibió incómodo Julio César Chávez por no percatarse de quién lo estaba abrazando, pero cuando se dio cuenta de que la persona en cuestión era Óscar de la Hoya correspondió de manera afectuosa.

"El mero mero, el mero mero", dijo el promotor de Golden Boy mientras señalaba al expugilista originario de Ciudad Obregón, Sonora.

Ambos exboxeadores presenciaron en directo la sufrida victoria de Jaime Munguía sobre Sergiy Derevyanchenko, con la que el tijuanense mantuvo su invicto al imponerse por decisión unánime.

Julio César Chávez afirma que su hijo pudo ser el 'Canelo'

Las carreras de box de Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr. comenzaron a la par. No obstante, el tapatío se ha mantenido en los primeros planos con el paso del tiempo, caso contrario al del hijo de Julio César Chávez.

Consciente de los logros de uno y otro, el legendario expugilista aceptó que Álvarez Barragán es el máximo referente mexicano en el box. Sin embargo, aseguró que su vástago tuvo todo para tener una carrera igual de exitosa que la del jalisciense, pero que le faltó ser más disciplinado.

"Mi hijo pudo haber sido el 'Canelo'. Él lo tenía todo, era la figura cuando empezaban juntos los dos. Pero Canelo, su disciplina, su constancia fue, y por eso es lo que es. Por eso hay que darle las gracias, por poner el nombre de México en alto. Es la figura", señaló Chávez en entrevista con Adela Micha.

Adela Micha le ofrece "coca" a Julio César Chávez

En una entrevista con Adela Micha, "La Leyenda" del boxeo mexicano relató cómo ha sido su vida arriba del ring y abajo, reconociendo que hizo cosas que no le hubiera gustado, pero también relató que por algo pasaron y eso lo hizo ser una persona diferente.

Entre plática y plática la conductora le ofreció algo de tomar y le dijo si quería una "Coca", refiriéndose al refresco de cola, a lo que Julio César Chávez reaccionó de una manera que sorprendió a todos en el foro.

"¡Coca ya no quiero! Agua mineral prefiero, ya no quiero nada con la coca, ya fueron muchos años. Bendito sea Dios, que sólo por hoy, son 13 años, el 10 de agosto cumplo 14 años limpio, pero no lo cuento aún porque vivo día por día", dijo el pugilista entre risas.

EVG