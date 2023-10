Box: 'Barby' Juárez confiesa que fue víctima de abuso sexual; decidió guardar silencio por una importante razón

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en "El Minuto Que Cambió Mi Destino", la boxeadora mexicana María Anastasia Juárez Trejo, conocida popularmente como 'La Barby' Juárez, se abrió sobre uno de los momentos más íntimos e impactantes de su vida.

La exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' confesó que fue víctima de abuso sexual y, sorprendentemente, explicó por qué decidió no denunciar el incidente en su momento, situación de la que no se arrepiente y asegura que fue lo mejor para ella.

"Sí, aunque a veces me cuesta (hablarlo) porque me dicen 'Lo dices muy natural' y digo 'Sí' porque fue algo que simplemente… Creo que tenía demasiados problemas en casa con la situación que estaba viviendo. No me di el tiempo de llorar o sentirme mal, simplemente cerré las cosas", reconoció la segunda mejor boxeadora activa en su categoría.

La mexicana, nacida en Santa Úrsula de Tlaxcala, reveló que su familia dependía en gran medida de ella y esta responsabilidad la llevó a no denunciar el abuso, ya que temía que hacerlo podría traer aún más complicaciones a su vida y la de su familia.

“Perdonar, porque no estaba perdonándolo a él, me estaba perdonando a mí, porque sentí que me puse en esa situación que debí haber evitado pero son situaciones en las que andamos caminando y tratamos de seguir adelante. Quise quererme más yo que odiar ese momento, simplemente lo cerré”, sentenció la pugilista.