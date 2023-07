Gary Neville es un icónico exfutbolista inglés conductor del canal de entrevistas "The Overlap", que tiene el objetivo de conocer de una forma más cercana a figuras del mundo deportivo como Harry Kane, Tyson Fury, Roy Keane, entre otros. Esta vez fue el turno de Dele Alli, centrocampista en el Everton F. C. de la Premier League.

Dele Alli mencionó la importancia de la salud mental y las situaciones tan complicadas que hay detrás de un futbolista, en su caso, confesó que tanto su familia adoptiva como el futbol le salvaron la vida después de que un amigo de su madre biológica abusara de él a los seis años.

"A los 6 años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina. A los 7 años fumaba, a los 8 empecé a vender drogas. A los 11 me colgaron de un puente. A los 12 me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí.", expresó realmente conmovido el futbolista.

Texto dicho en fragmento a partir del minuto 17:35

El jugador ha sido criticado debido a que su rendimiento se fue a la baja después de la salida de Mauricio Pochettino. A pesar de tener su carrera como futbolista profesional, Alli pensó en retirarse del futbol porque su cabeza no estaba al 100%.

"Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome al espejo y pensando en retirarme. Sí, a los 24 años, a pesar de que hacía lo que amaba. Por fuera sonreía, parecía que había ganado la batalla, pero por dentro, la estaba perdiendo…”, expresó el británico.

Dele Alli demuestra la importancia de pedir ayuda

Dele Alli también confesó que estos temas no eran algo de lo que hablara abiertamente, sobre todo de su infancia; sin embargo mencionó que ahora explica su situación en voz alta para ayudar a las personas a buscar ayuda, sin avergonzarse sobre su pasado.

“El trauma es el trauma y tu cuerpo lo sabe de la misma manera sin importar nada. Si supieras de mi vida entenderías un poco más. Quiero ayudar a las personas a que sepan que no están solas sobre lo que sienten y pedir ayuda no te hace débil”, insistió Dele.

mmt