La boxeadora Mariana Barby Juárez, quien el pasado fin de semana se convirtió en la última eliminada en La Casa de los Famosos México, reveló que su participación en el reality show le dejó más ganancias de las que consigue en un año de peleas.

A pesar de la gran suma de dinero que le dejó su participación en el programa de televisión, la experimentada pugilista dejó en claro que no cambiaría el box, pues gracias al deporte ha logrado muchas cosas.

"En este reality gané mucho más de lo que gano en un año de peleas, es muchísimo más y de repente le digo a mi hija que la meteré a estudiar en una escuela de actuación porque si les va muy bien. No cambiaría el boxeo por nada, el boxeo fue mi terapia, me salvó de muchas cosas. No cambiaría el boxeo por nada, el boxeo fue mi terapia, me salvó de muchas cosas", confesó la Barby Juárez a Récord.

Mariana "La barby Juárez" se confiesa!!! Los 60 días que vivió en "La casa de los famosos, México" la ayudaron a enfrentar varios retos. ❤️🫶👌😍 #barbyjuarez #encierro #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/WeSq0YOYYj — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 10, 2023

Otro tema que abordó la originaria de Tlaxcala fue el bullying del que fue víctima por su manera de hablar de parte de los integrantes del Team Infierno, principalmente de Sergio Mayer.

"Yo creo que estando allí adentro me tenía que reír de la situación porque no me quedaba de otra. Era una presión muy fuerte porque no sabía qué decir y al final no decía nada. Incluso cuando mi hija entró, no sabía qué me pasaba porque normalmente no hablo así", comentó al respecto Juárez Trejo.

¿Cuándo fue la última pelea de la Barby Juárez?

Mariana Barby Juárez ha disputado 72 combates de box desde su debut el 22 de mayo de 1998, cuando venció a la también mexicana Virginia Esparza.

La originaria de Tlaxcala ha salido con los brazos en alto en 55 de esas peleas, a cambio de 13 derrotas y cuatro empates.

Su pleito más reciente se llevó a cabo el pasado 10 de junio, fecha en la que fue vencida por su compatriota Mayeli Flores en el Toyota Arena de Ontario, California.

Barby Juárez no gana un combate desde el 2021

Mariana Barby Juárez arrastra una sequía de dos años sin salir airosa arriba del ring, pues su última victoria se remonta al 21 de mayo del 2021.

En aquella ocasión, la Arena Adolfo López Mateos de Tlalnepantla, Estado de México, fue testigo de la caída de Juárez Trejo a manos de la también mexicana Alejandra Soto.

Posteriormente, la Barby sucumbió a manos de Jackie Nava el 30 de octubre del 2021. En octubre del año pasado su verdugo fue Yamileth Mercado, a la que enfrentó previo a su más reciente pleito ante Mayeli Flores.

