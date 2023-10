Fórmula 1: Checo Pérez tiene tres carreras para salvar su puesto; Red Bull iría por este piloto

La Temporada 2023 de la Fórmula 1 ha sido de más bajas que altas para Checo Pérez y parece que la situación se agravó tras el Gran Premio de México, pues se reporta que la escudería Red Bull estaría interesada en los servicios de un piloto estrella para reemplazar al mexicano.

Sergio Pérez intentó una movida arriesgada en la arrancada en el Autódromo Hermanos Rodríguez para quedarse con la punta, pero su monoplaza chocó con el de Charles Leclerc, y quedó fuera de la carrera, sin puntos y permitió que Lewis Hamilton se acercara en el mundial de pilotos.

Checo Pérez en el Gran Premio de México 2023 de F1. Foto: X @SChecoPerez

Luego de su fatídica actuación en el Gran Premio de México los rumores sobre una posible salida de Checo del equipo austriaco se han intensificado y el nombre que ahora suena para reemplazar a Pérez Mendoza es nada más que el de Fernando Alonso.

El español de 42 años de edad y dos veces campeón de la Fórmula 1 actualmente corre en Aston Martin, pero en su país natal lo ponen como una opción en Red Bull, todo gracias a un mensaje en X del periodista Albert Fabrega. "No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No".

Aunque el comunicador no dio más información, los rumores empezaron y en España ya ponen a Nano en el asiento de Checo para la siguiente temporada, aunque el volante tapatío tiene contrato con los toros energéticos hasta 2024.

Fernando Alonso en la presente campaña de F1. Foto: AP

Así va Checo en el Campeonato de Pilotos de F1

El Gran Premio de México fue una completa pesadilla para Checo Pérez, pues tuvo que abandonar la carrera y no pudo sumar puntos en la lucha por el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, en donde pelea el segundo lugar contra Lewis Hamilton.

El británico de Mercedes terminó segundo en México y recortó distancia con el mexicano, quien no sumó unidades al quedar eliminado en un accidentado gran premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con los resultados finales Checo Pérez se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 240 puntos, pero Hamilton se acerca peligrosamente con 220. Tan solo hay 20 unidades de distancia entre ambos.

aar