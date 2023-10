Gran Premio de México 2023: Checo se estrella hasta en los MEMES, aquí los mejores

Terminó el Gran Premio de México de Fórmula 1 y los reflectores cayeron sobre Checo Pérez, aunque no por la mejores razones, ya que su retiro de la carrera es el gran tema de conversación, además que generó diversos memes en redes sociales.

Como no podía ser de otra manera, los memes hicieron énfasis en el choque de Checo con Charles Leclerc, quien terminó en tercer lugar y dijo que no tenía a donde ir en el momento del incidente. "Mucho abucheo. Honestamente no tenía a dónde ir, estaba en medio de los dos Red Bull y desafortunadamente toqué a Checo".

Leclerc inició desde la primera posición por segunda carrera consecutiva, pero nuevamente no pudo ganar. La carrera de Checo terminó rápidamente. El piloto de Red Bull, que intenta confirmar el segundo lugar del campeonato detrás de Verstappen, tuvo que abandonar en la primera curva cuando su llanta golpeó con el auto de Leclerc y salió volando.

El silencio se hizo presente entre la numerosa afición que había ovacionado a Pérez en cada vuelta del fin de semana. Gran parte de los presentes se fueron tras el percance, que le permitió a Hamilton acercarse a 20 puntos del mexicano a falta de tres carreras. Checo no ha ganado desde abril y no ha subido al podio en las últimas cinco vueltas.

Checo se mantiene segundo en la Fórmula 1

El Gran Premio de México fue una completa pesadilla para Checo Pérez, pues tuvo que abandonar la carrera y no pudo sumar puntos en la lucha por el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1, en donde pelea el segundo lugar contra Lewis Hamilton.

El británico de Mercedes terminó segundo en México y recortó distancia con el mexicano, quien no sumó unidades al quedar eliminado en un accidentado gran premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con los resultados finales Checo Pérez se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 240 puntos, pero Hamilton se acerca peligrosamente con 220. Tan solo hay 20 unidades de distancia entre ambos.

