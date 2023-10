Gran Premio de México 2023 | Checo Pérez: "Vi la oportunidad y me tiré, tenía demasiadas ganas de ganar"

Desencajado y dolido por abandonar el Gran Premio de México 2023 en la primera vuelta, el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez reconoció que su deseo por ganar en México le jugó en contra en su intento por rebasar a Charles Leclerc en la primera vuelta en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque también dejó en claro que lo volvería a hacer.

“No esperaba que Charles frenara similar a nosotros, porque Max iba por dentro y yo por fuera. Hoy para mi no era suficiente terminar en el podio, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré. Había que intentarlo, porque si salía salía de esa curva en el primer lugar”, declaró el corredor de la escudería Red Bull en charla con Fox Sports.

"Lo volvería a intentar, hoy un podio no iba a ser suficiente, lo único que me importa es ganar en casa", agregó Checo Pérez.

Fue la segunda ocasión en ocho citas en México que el oriundo de Guadalajara no pudo terminar la carrera. La anterior había sido en el 2018, cuando debió abandonar en la vuelta 38 a causa de una fala en los frenos de su Force India.

Checo reconoce que no ha tenido la campaña ideal

Después del difícil momento vivido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo Pérez admitió que no ha tenido una temporada ideal este año, pero también confía en obtener buenos resultados en los tres Grandes Premios que restan.

"No ha sido una temporada ideal, así pasa en los pilotos, al final todavía seguimos con muchas ganas y oportunidades en estas tres últimas carreras y todo puede pasar", reconoció el jalisciense ante los medios de comunicación.

Pérez Mendoza también indicó que el riesgo que tomó fue innecesario pensando en su segunda posición en el campeonato de pilotos, pues el británico Lewis Hamilton se puso muy cerca de él.

"Creo que si hubiéramos pensado en el campeonato (de pilotos) era un riesgo innecesario, pero un podio para mi en México hubiera sido insuficiente, yo sólo quería ganar la carrera, arriesgué quizá de más, pero lo volvería a hacer y me voy muy orgulloso del trabajo del equipo", profundizó.

"No es la primera vez que me pasa, soy un deportista. Sé que el día de mañana todo el mundo me matará, pero me voy tranquilo a casa, porque di todo mi esfuerzo y me voy orgulloso tanto de mi equipo como de mi", concluyó el piloto de Red Bull.

