Box: Juan Manuel Márquez rechaza millonaria oferta por volver a pelear con Manny Pacquiao

Una de las rivalidades más intensas en la historia del boxeo llegó a su fin después de que Juan Manuel Márquez noqueara a Manny Pacquiao en su cuarto y último enfrentamiento en diciembre del 2012. A pesar de que la posibilidad de un quinto episodio hubiera generado enormes ganancias, el pugilista mexicano optó por rechazar la oferta de 150 millones de dólares para mantener intacto su legado y orgullo en el deporte.

En el cuarto enfrentamiento, 'Dinamita' regaló uno de los knockouts más memorables y la revista Ring no dudó en honrar la pelea como la "Pelea del Año" y el último golpe como el "Nocaut del Año", por lo que la oferta de una quinta pelea entre estos dos guerreros del ring estuvo sobre la mesa.

El excampeón de peso superligero del WBO, del peso superpluma del CMB y de peso ligero del WBO y AMB, compartió detalles sobre la propuesta en una entrevista en el podcast Solpresa y explicó que su triunfo por nocaut fue el cierre adecuado para la rivalidad.

"150 millones de dólares me ofrecieron en la mesa por una quinta pelea (con Pacquiao) y dije: 'No, yo ya no quiero una quinta pelea'. Más vale el orgullo, dignidad, el amor por el deporte, y la victoria más importante de mi vida. En ese momento le habíamos ganado al mejor peleador libra por libra", expresó el exboxeador.