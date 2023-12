Box: Dmitry Bivol le da el sí al ‘Canelo’ Álvarez para la revancha; ¿Cuándo será la pelea?

Si hay una pelea que pudo manchar el legado de Saúl 'Canelo' Álvarez es la del 2022 contra el púgil ruso Dmitry Bivol, quien le arrebató al tapatío el cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por decisión unánime en Las Vegas, por lo que la revancha siempre estuvo sobre la borda.

Aunque Bivol inicialmente declaró que enfrentar al 'Canelo' no estaba en sus prioridades para un segundo encuentro, reconoció la importancia del mexicano en el panorama del boxeo mundial. El ruso, invicto al igual que Álvarez, no descartó la posibilidad de un nuevo enfrentamiento.

'Canelo' Álvarez y Dmitry Bivol se enfrentaron en mayo del 2022. Foto: AP

"Para ser honesto, no quería demasiado una revancha. Estoy disfrutando de mi posición. Si él quiere la revancha, está bien. Le dije: 'Está bien, podemos lograrlo', pero no lo quería tanto. Tengo mi propia manera. Si no es Canelo, tengo otra manera. No hay problema", dijo el nacido en Kiguistán para BoxingScene.com.

Ambos boxeadores habían mantenido este posible encuentro alejado de los reflectores, dando cada uno su negativa. Sin embargo, en mayo de este año, 'Canelo' Álvarez demostró su poderío al vencer a John Ryder en Guadalajara, Jalisco. Tras la victoria, expresó su deseo de una revancha con Bivol, sobre todo ahora que en septiembre consolidó su jerarquía contra Jermell Charlo.

'Canelo' Álvarez busca la revancha contra Bivol

La saga entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Dmitry Bivol continúa siendo tema de interés en el mundo del boxeo. En abril de este año, el mexicano compartió sus planes para una posible revancha frente al ruso, pero con condiciones específicas.

Durante una entrevista con TUDN, el pugilista mexicano confirmó sus intenciones de enfrentarse nuevamente a Bivol en el año 2023. No obstante, aclaró que aún no habían tenido conversaciones formales al respecto.

Canelo y Bivol durante la ceremonia de pesaje en Las Vegas | Foto: Mexsport

"No, no es un hecho todavía, pero mi mentalidad está en eso y veremos después de esta pelea, todo dependa de esta, nos sentaremos y platicaremos de esa pelea, pero esa es la que quiero para septiembre. Yo quiero en 185 libras, los mismos términos de la pelea pasada, todavía no nos sentamos a hablar, esa es mi idea", declaró el campeón mexicano.

'Canelo' Álvarez especificó las condiciones para la posible revancha, señalando que desea que la pelea se realice en la categoría de 185 libras, manteniendo los mismos términos que en el enfrentamiento anterior.

mmt