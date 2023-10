Canelo Álvarez venció sin ningún tipo de problema a Jermell Charlo, quien en ninguno de los 12 asaltos ofreció algún tipo de oposición para el boxeador mexicano, pero lo mejor de la pelea llegó al final, pues se pusieron en la mesa a los próximos rivales de Santos Saúl.

Una vez finalizado el combate tanto el Canelo como Eddy Reynoso, su entrenador, hablaron sobre el siguiente peleador que el campeón absoluto de peso supermediano enfrentará y está planeado para que la reyerta se realice en mayo.

Reynoso puso en el panorama dos de los nombres más pedidos para enfrentar al Canelo como lo son David Benavidez y Dmitry Bivol. El primero lleva años pidiendo una oportunidad para enfrentar a Álvarez y el segundo ya lo derrotó.

"(Sobre que sigue para Canelo) Descansar y me gustaría que viniera Benavidez o Bivol", comentó Eddy Reynoso para Azteca Deportes sobre el ring instantes después de la defensa mundial de su pupilo.

Palabras de campeón: Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló con los micrófonos de La Casa del Boxeo luego de vencer a Jermell Charlo en la Arena T-Mobile de Las Vegas#BoxAzteca 🥊 #ComoUnCampeón pic.twitter.com/BZwBVIvYF3 — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 1, 2023

La gran deuda de Canelo en sus últimas peleas sigue siendo el no poder conseguir el nocaut, pero aunque el combate se definió en las tarjetas de los jueces el entrenador del tapatío quedó tranquilo con el desempeño de Santos Saúl Álvarez.

"Me gustó mucho el desempeño porque mostramos una buena preparación, no se pudo noquear, me hubiera gustado que lo noqueara, pero el es un gran peleador un campeón indiscutido no es fácil", apuntó.

'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo midieron fuerzas en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Foto: AP

Si bien Eddy ya mencionó el nombre de David Benavidez, apodado como El Bandera Roja o más recientemente como el Mexican Monster, el Canelo no se atrevió a llamar al mexico-americano, pero sí dijo que estaría de regreso en mayo, para el fin de semana del cinco de ese mes.

"¿Benavidez para la próxima pelea?", le preguntaron a Saúl Álvarez en el ring tras vencer a Charlo y su respuesta fue: "No lo sé. Pero me importa un carajo". Benavidez es monarca interino del CMB y es el combate que fans y haters del Canelo quieren ver.

aar