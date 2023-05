'Canelo' Álvarez: Conor McGregor arremete contra el tapatío y asegura que lo derrotaría fácilmente (VIDEO)

La reciente victoria de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre el británico John Ryder no dejó satisfechos a muchos de los detractores del tapatío, uno de ellos Conor McGregor, quien arremetió contra el mexicano.

El multicampeón de la UFC se le fue con todo al pugilista jalisciense, al que retó a un duelo arriba del ring, donde aseguró que lo derrotaría sin problemas.

"Soy zurdo, John Ryder es zurdo; Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a l baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún pu... problema", aseveró McGregor en un video compartido por el medio Seconds Out Boxing.

Después de su triunfo sobre John Ryder en el Estadio AKRON, el 'Canelo' Álvarez comentó que su próximo objetivo es tener la revancha contra el ruso Dmitry Bivol, ante quien sucumbió en mayo del año pasado.

En cuanto a Conor McGregor, no sería la primera vez que se subiría al ring a disputar una pelea de box, pues en el 2017 enfrentó al estadounidense Floyd Mayweather, quien lo venció por nocaut técnico.

Julio César Chávez arremete contra el 'Canelo' Álvarez

Desde su debut en 1980 hasta su combate con Frankie Randall en 1994 el Gran Campeón Mexicano estuvo invicto, una marca impresionante y que él mismo considera que es lo que lo mantiene como el mejor boxeador, incluso mejor que el actual rostro del pugilismo Saúl "Canelo" Álvarez.

Para Chávez su récord de 90 peleas sin perder marca la diferencia con el "Canelo", quien a pesar de ser el primer mexicano campeón mundial indiscutido y el rostro del boxeo en la actualidad no puede ser comparado con el César.

"No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto... Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así "Canelo" gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez", dijo el excampeón de peso ligero.

EVG