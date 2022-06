BOX: "Canelo" Álvarez explica el motivo de su derrota ante Dmitry Bivol

A casi dos meses de su derrota ante Dmitry Bivol en su primera pelea de box del 2022, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez explicó la razón de su caída contra el ruso.

"He visto la pelea dos o tres veces, veo que me cansé, quise intentar hacer algo, pero mi cuerpo no me respondió. A nadie le gusta perder", aseveró el tapatío en conferencia de prensa.

Álvarez Barragán ahondó en su respuesta para Fight Hub TV, donde reconoció que no entrenó como lo venía haciendo anteriormente, lo que lo llevó a sufrir la segunda derrota en 17 años de carrera en el box.

CANELO ÁLVAREZ BUSCA REVANCHA CONTRA DMITRY BIVOL



Saúl Álvarez declaró que su cuerpo no respondió en la batalla ante Dmitry Bivol, que perdió por decisión unánime además de aceptar que ha visto que ha visto dos veces su pelea contra Dmitry Bivol para poder analizar qué pasó. pic.twitter.com/XBSIaMfsDJ — Entre Murallas (@campmurallas) June 28, 2022

"Perdí porque así son las cosas. Me cansé y eso fue todo. No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así. Tampoco estoy sobre entrenado. Insisto, no quiero poner excusas", agregó.

"Canelo" desea revancha contra Dmitry Bivol

Todavía dolido por el tropiezo contra Dmitry Bivol el pasado 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, el pugilista jalisciense reconoció que está deseoso por verse las caras nuevamente con el ruso para ahora sí vencerlo.

"No sé cuándo, pero quiero esa pelea porque pienso en Bivol. Fue una pelea muy competitiva en el primer round para mí, pero después me cansé y creo que solo gané un round después de eso. Y como dije, perdí, pero tendré mi oportunidad de revancha", resaltó.

Mientras tanto, el "Canelo" Álvarez ya se prepara para su tercer combate contra el kazajo Gennady Golovkin, pleito que se efectuará el próximo 17 de septiembre y en el cual pondrá en juegos sus títulos de la categoría de los supermedianos.

Hasta el momento, el récord del boxeador originario de Guadalajara, Jalisco, es de 62 victorias (52 por decisión y 10 por nocaut), dos empates y dos derrotas.

