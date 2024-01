Julio César Chávez Jr. y la exorbitante cantidad de dinero que el boxeador debe pagar para abandonar la cárcel

Luego de que el lunes pasado Julio César Chávez Jr. fue detenido por posesión ilegal de un rifle de asalto en su residencia en Los Ángeles, California, comenzó a circular la cifra que el boxeador mexicano deberá pagar para salir de la cárcel del Valle en Van Nuys.

Una posibilidad para que El Hijo de la Leyenda quede en libertad es que desembolse 75 mil dólares (poco más de un millón 250 mil pesos), cantidad que se determina para salir libre bajo fianza, de acuerdo con la ley de California.

Sin embargo, será hasta este jueves 11 de enero cuando el pugilista sinaloense tenga una audiencia ante el juez que determinará su situación legal.

Si el juez determina que el delito no es merecedor de pagar una sanción económica, Julio César Chávez Jr. sería llevado a la prisión central de Los Ángeles, sitio en el que purgaría una condena entre uno y tres años, dependiendo de lo que considere el juez.

Michael Goldstein, abogado del boxeador, aseguró que confía en que el oriundo de Culiacán, Sinaloa, quede en libertad, pues tiene las herramientas necesarias para salir adelante y retomar su carrera.

"El tema más importante es el bienestar de Julio en este momento. Tiene un sistema de apoyo increíble y sólo queremos asegurarnos de colocarlo en la mejor posición para tener éxito y superar lo que han sido un par de meses difíciles", comentó Goldstein a Los Angeles Times.

Julio César Chávez Jr. acusa a su padre de quererlo matar

Antes de ser detenido por la portación de armas, Julio César Chávez Jr., publicó un video en el canal de YouTube El Boxglero, en el cual arremetió duramente contra su progenitor.

Esta publicación muestra un compilado de respuestas de una dinámica que el pugilista hizo recientemente en sus redes sociales, donde entre lágrimas sacó a la luz conflictos familiares en los que confiesa que el 'César del boxeo' violentaba a su madre, incluso lo llamó "basura".

"Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, expresó Chávez Jr. en el video.

Además, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, acusó a su padre de querer lastimarlo e incluso matarlo, por lo que mencionó la posibilidad de poner una orden de restricción en su contra para evitar que lo visite en Estados Unidos, país donde actualmente reside.

EVG