Julio César Chávez Jr. es arrestado en Los Ángeles por posesión ilegal de armas

Julio César Chávez Jr. se encuentra metido en un nuevo problema, pues fue arrestado en Los Ángeles, California, por posesión ilegal de un rifle de asalto en su residencia. El hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez fue llevado a la cárcel del Valle en Van Nuys.

La detención se dio después de una llamada a la policía en donde alertaban por la seguridad del boxeador mexicano. Los agentes identificaron el arma de fuego en el interior de su casa.

De acuerdo con el medio TMZ el arma es "fantasma", esto quiere decir que se trata de una que no es rastreable dentro de la base de datos de armas. El medio citado no aclara si el púgil excampeón del mundo sigue bajo custodia o fue liberado.

“TMZ se enteró de que el ex campeón de 37 años, hijo del legendario pugilista Julio César Chávez, fue llevado en custodia por la LAPD (Policía de Los Angeles), alrededor de la 1:30, luego de que el Jr le permitió el acceso a su casa a los oficiales que respondieron al llamado, donde encontraron el rifle ilegal”, informó TMZ.

Julio César Chávez Jr. demerita la carrera de su padre Foto: Mexsport

Julio César Chávez Jr. acusa a su padre de quererlo matar

Antes de ser detenido por la portación de armas, Julio César Chávez Jr., publicó un video en el canal de YouTube El Boxglero, en el cual arremetió duramente contra su progenitor.

Esta publicación muestra un compilado de respuestas de una dinámica que el pugilista hizo recientemente en sus redes sociales, donde entre lágrimas sacó a la luz conflictos familiares en los que confiesa que el 'César del boxeo' violentaba a su madre, incluso lo llamó "basura".

"Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, expresó Chávez Jr. en el video.

Además, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, acusó a su padre de querer lastimarlo e incluso matarlo, por lo que mencionó la posibilidad de poner una orden de restricción en su contra para evitar que lo visite en Estados Unidos, país donde actualmente reside.

"Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos", declaró el que fuera campeón de peso medio del CMB.

