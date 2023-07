Liga MX: Ex jugador de Tigres acusado de violencia familiar, vive los momentos más críticos lejos de su hija

José la “Palmera” Rivas es un exfutbolista que debutó conTigres de la UANL en 2004 y permaneció en la institución hasta 2017, fecha en la que pasó a jugar con los Tiburones Rojos y estuvo envuelto en varios escándalos con la directiva veracruzana, sobre todo por la falta de pagos del club hacia los jugadores.

En su pelea legal contra el Veracruz, la “Palmera” mencionó que el propio presidente lo acusó de violar a una niña, pero que no le sorprendían los juegos bajos que aplicó; su asunto lo dejó en manos de la Federación y la Asociación de jugadores. Actualmente, José Rivas es auxiliar técnico de la Sub 18 de los Tigres y asegura estar viviendo el partido más difícil de su carrera al enfrentar la denuncia por violencia doméstica que interpuso su ex esposa.

En una entrevista con Canela Deportes, el exdefensa declaró que durante el proceso no ha podido acercarse a su hija y que la resolución se ha ido alargando por falta de pruebas en su contra, sin embargo, explicó que no piensa doblar las manos para demostrar su inocencia y pretende luchar por limpiar su nombre y por su hija.

“Ahora sí estoy viviendo los partidos más importantes de mi vida, los otros eran amistosos... Estamos pasando un mal sabor de boca, que se arreglen las cosas, espero que se arreglen por el bien de la niña, es la que va a sufrir más, yo sufro por no verla, pero mi hija sabe que la adoro, la amo, por problemas de adultos la dañada es la niña… mi hija va a saber un día todo lo que hice por ella… confío en la justicia y sólo deseo abrazarla pronto.”, declaró el campeón mexicano.

“Palmera” Rivas escribe un diario para su hija

Debido al largo proceso que está llevando, José Rivas ha decido hacer frente a la situación aunque se dijo desconcertado porque siente que se está usando a un “niño como si fuera un instrumento para negociar”.

Rivas no quiere perder a su hija y buscó un método para que más adelante ella pueda comprender todo lo que está pasando bajo las distintas versiones; el auxiliar técnico está escribiendo un diario en el que le expresa a la pequeña sus sentimientos, para que ella sepa que siempre estuvo en sus pensamientos, aunque no la puediera ver.

"Pelear, lo más fácil para un hombre es doblar las manos y aceptar todo lo que dicen de ti para que te dejen ver a tu hija, yo no voy a seguir esas estadísticas, no me voy a dejar, al contrario, voy a seguir peleando por ella. Estoy escribiendo un libro, un diario del sentimiento que tengo hacia ella, para que el día que esté conmigo lo pueda leer, ella sabrá si creerme o no, pero independientemente se lo que decida ella, yo la voy a seguir amando y siempre estaré como respaldo de mi hija, es el amor de mi vida. Como se lo dije en una carta, ella es la niña con la que siempre soñé, con eso ella sabe que es mi vida entera", explicó el elemento felino

