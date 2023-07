Copa Oro 2023: Detienen a sospechoso de apuñalar a aficionado en el México vs Qatar

El Departamento de Policía de Sacramento y el Departamento de la Policía de Santa Clara, California, dieron a conocer que fue detenido el sujeto sospechoso de apuñalar al aficionado Emmanuel Díaz durante el partido entre México y Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro 2023.

Las autoridades revelaron que la noche del martes se detuvo a Alejandro García-Villanueva, sospechoso de cometer el violento acto, después de que las autoridades se presentaron en su domicilio.

El sospechoso fue identificado por los detectives con la ayuda de la sofisticada tecnología del video captado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se realizó el pasado domingo el duelo de la Copa Oro 2023.

Alejandro García-Villanueva fue registrado en la principal cárcel del condado de Santa Clara, California, donde continuará su procedimiento penal, ya que enfrenta un cargo de intento de asesinato.

Foto: Twitter de la Policía de Santa Clara

En un comunicado se informó que un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara fue el encargado del arresto en la residencia de García-Villanueva, quien no opuso resistencia, por lo que el arresto se llevó sin contratiempos.

Según información de ESPN, Emmanuel Díaz, el aficionado agredido, deberá presentarse a la policía para identificar a su presunto agresor cuando sea dado de alta.

Aficionado apuñalado habla desde el hospital

En entrevista con Televisa, Emmanuel Díaz declaró desde el hospital que él lo único que quería hacer era quitarle la navaja a la otra persona, pues podía agredir a alguien, pero al final le resultó peor.

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima", comenta.

Emmanuel Díaz, quien radica en los Estados Unidos, manifestó que se seguirá haciendo estudios para saber si no tiene nada grave, ya que salió de urgencias, pero necesita saber si ya puede comer o que requiere para que después no le afecte más.

"Me voy a hacer otros estudios para ver si no tengo algo dañado, saber si ya puedo empezar a comer. Si no, me van a tener que hacer una cirugía”, añadió.

¿Cuándo juega otra vez México en la Copa Oro 2023?

La derrota contra Qatar no impidió que México clasificara a los cuartos de final de la Copa Oro 2023 como primer lugar del Grupo B.

El Tricolor intentará volver a la senda de la victoria el sábado 8 de julio, cuando enfrente a Costa Rica por un boleto a las semifinales del torneo de la Concacaf.

EVG