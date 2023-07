Copa Oro 2023: Aficionado apuñalado en el México vs Qatar habla desde el hospital; "sólo le quise quitar la navaja" (VIDEO)

Uno de los hechos más lamentables el fin de semana en un evento deportivo lo volvieron a dar los mexicanos, pues la frustración de ver a su selección perder, el alcohol y la poca paciencia estuvieron a nada de promover una tragedia en el Levi's Stadium.

La imagen que le está dando la vuelta al mundo es la de un aficionado acuchillar a otro mientras se jugaba el México vs Qatar, correspondiente a la Copa Oro 2023, y el agredido lleno de sangre se intenta limpiar sin saber qué pasó en ese momento.

En entrevista con Televisa, el agredido declaró desde el hospital que él lo único que quería hacer era quitarle la navaja a la otra persona, pues podía agredir a alguien, pero al final le resultó peor.

Desde el hospital habla el aficionado que acuchillaron en el partido de México contra Qatar, en Santa Clara, California. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado pic.twitter.com/Iyg2XJZkBE — NMás (@nmas) July 5, 2023

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima", comenta.

Emmanuel Díaz, quien radica en los Estados Unidos, manifestó que se seguirá haciendo estudios para saber si no tiene nada grave, ya que salió de urgencias, pero necesita saber si ya puede comer o que requiere para que después no le afecte más.

"Me voy a hacer otros estudios para ver si no tengo algo dañado, saber si ya puedo empezar a comer. Si no, me van a tener que hacer una cirugía”, añadió.

La policía se lo quería llevar preso

Un acompañante de Díaz aseguró que la seguridad, del Levi's Stadium, se le acercó y en lugar de ayudarlo lo esposaron y se lo querían llevar a la patrulla, pero aparecieron varias personas enseñando algunos videos en los que se veía como él había sido el agredido y la otra persona ya no estaba.

“Seguridad me entregó a mí a la policía y me esposaron. Fue gracias a una aficionada que le mostró videos que se dieron cuenta que no fui yo y me dejaron, más gente les mostró los videos para que vieran que yo no había hecho nada malo”, relató un testigo.

Otro joven comentó que la gente empezó a gritar a aventar cerveza, pero el no entendía qué pasaba y solamente les decía que estuvieran tranquilos, hasta que se dio cuenta del hombre con la navaja.

“Empezamos a caminar para llegar a la escalera y subir. Mucha gente empezó a aventar cervezas, algunos voltearon para insultarnos (…) No recuerdo qué decían, yo solo gritaba ‘cálmense’ y fue entonces que vi a un tipo con una navaja y grité que debíamos quitársela", destacó otro de los acompañantes del agredido.

