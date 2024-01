Liga MX | ¿Por qué se “odian” tanto Paco Chacón y Chiquimarco Rodríguez? (FOTOS)

Francisco Paco Chacón y Marco Antonio Chiquimarco Rodríguez protagonizaron una pelea en redes sociales en donde se han dicho de todo, lo que generó un gran revuelo en el medio del futbol mexicano, ya que ambos son dos reconocidos exárbitros de la Liga MX.

La relación entre Paco Chacón y Chiquimarco Rodríguez no es nueva, ya que desde sus tiempos como árbitros del futbol mexicano no se llevaban bien, pues mutuamente han declarado que no eran buenos compañeros y en tiempo recientes como analistas incrementaron su enemistad.

La confrontación actual entre los exsilbantes empezó porque en X, antes Twitter, Chiquimarco compartió un video en donde Nahuel Guzmán, portero de Tigres, habla de una polémica arbitral en la final ante América. Ese clip dio pie a que Rodríguez hiciera una reflexión y un internauta le preguntó: "¿Tú no te hospedabas en los mismos hoteles de los equipos?".

La respuesta de Marco Antonio Rodríguez fue que "por sentido común no", aunque lanzó una pedrada para Paco Chacón, al asegurar que "en una ocasión un compañero, que jamás pudo “ganarme en la cancha”, me puso una trampa".

"Le delegué la reservación del hotel y lamentablemente el muy tonto, inepto y mala leche lo realizó en el hotel de un equipo y no pudimos cambiarnos ya que nos percatamos en el desayuno y todos los hoteles de la ciudad estaban a tope. Jamás volví a confiar en nadie, en tema de logística y mucho menos en ese cuarto árbitro sin pelo", expuso.

Chiquimarco aseguró que al notar el inconveniente "lo denuncié a mis autoridades de la FMF y Comisión de Árbitros generando una fuerte conflicto interno".

La controversia no quedó ahí ya que otro usuario de redes se encargó de hacerle saber a Paco Chacón lo que el exelemento de TUDN había dicho de él. "@pacochaconmx dice que se la pelas", escribió el perfil bajo el nombre de Javier samano.

El analista arbitral de TV Azteca fue directo y respondió: "pobre cabrón la verdad ya da lástima, ahora no tiene ni trabajo ni familia, lo echaron por la puerta de atrás en TUDN pues recuerdan que está denunciado por violencia familiar por sus dos hijas, que se puede esperar de un tipejo que no respeta ni a su propia sangre".

Antonio Rodríguez no tardó con contestar y aseguró que la carrera de su excompañero fue "dudosa" y "paupérrima", con falta de logros y que no dejó legado arbitral en México y a nivel Internacional.

"Hoy como siempre recurres a tratar de denostar a mi persona, autoridades y otros colegas. Las cuestiones derivadas de mi divorcio son meramente familiares, no son de tu incumbencia. Mis labores profesionales tampoco son tema tuyo, mejor ocúpate en solucionar tus temas legales", sigue el mensaje de Chiquimarco.

La cosa no quedó ahí, pues Marco Rodríguez siguió con el intercambio de mensajes, que incluyeron ataques personales, descalificaciones por el aspecto físico de uno y otro, así como sacar a la luz temas controversiales de ambos.

"Existen múltiples voces ajenas a mí que te señalan directamente, Paco Chacón, como responsable de un fraude al erario público en tu gestión de Regidor de Partido Acción Nacional en Irapuato, Guanajuato", apuntó Rodríguez.

"Mi querido Chiquimarco (chichipuerco, por obeso que estás) es la última ves que te contesto porque antes estabas a la par conmigo en una televisora que por cierto siempre estuvo abajo y nunca apareciste, fuiste segundo, te mandan saludos tus hijas, salud a tu amante", añadió Chacón.

