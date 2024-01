Liga MX | Nahuel Guzmán confiesa que famoso árbitro siempre visita a Tigres y piden investigación al respecto

El argentino Nahuel Guzmán, portero de Tigres desde hace una década en la Liga MX, desató la polémica al revelar que el árbitro Fernando Guerrero siempre visita al equipo norteño a su hotel de concentración cuando juega en la Ciudad de México.

"Un abrazo grande al Cantante (Fernando Guerrero) que siempre nos visita en el hotel boutique, siempre que vamos a concentrar en la ciudad de México", reveló el experimentado arquero de los de la UANL en una plática con Adrián Marcelo en un podcast.

La declaración de Nahuel Guzmán no pasó desapercibida para el exárbitro mundialista Marco Antonio Rodríguez, quien solicitó que se abra una investigación al respecto.

#ChiquiVAR interesante declaración del @PatonGuzman y motivo suficiente para que la @FMF investigue profundamente las acciones de un árbitro en activo visitando a equipos o equipo de la @LigaBBVAMX a su hotel de concentración.



— Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) January 20, 2024

"Interesante declaración del @PatonGuzman y motivo suficiente para que la @FMF investigue profundamente las acciones de un árbitro en activo visitando a equipos o equipo de la @LigaBBVAMX a su hotel de concentración", escribió 'Chiquimarco' en su cuenta de X.

Marco Rodríguez, exanalista de arbitraje en TUDN, señaló que en caso de ser ciertas las declaraciones del portero del equipo subcampeón de la Liga MX, Fernando Guerrero debería ser inhabilitado por la Federación Mexicana de Futbol.

"De comprobarse en la investigación debería ser motivo suficiente para inhabilitar a un árbitro y comunicarlo a FIFA salvo que exista un argumento legítimo del árbitro cantante, pero no veo cómo poder justificarlo", remarcó el exsilbante.

Nahuel Guzmán se queja de arbitraje en final de Liga MX

En el mismo podcast, Nahuel Guzmán manifestó su inconformidad con Adonai Escobedo, el árbitro de la final de vuelta del Apertura 2023 de la Liga MX entre América y Tigres, al considerar que el portero de las Águilas, Luis Ángel Malagón, agarró indebidamente el balón con las manos en una jugada.

"Hay una jugada antes de que termine el tiempo reglamentario, un pase para atrás de un jugador de América y Malagón la agarra con el pie y como no tenía pase la agarra con las manos. Nadie dijo nada. Y a mi me estuvieron hinchando los huevos en una jugada en Pumas por un rebote de Carioca; claramente fue un pase", se quejó el 'Patón'.

Nahuel Guzmán durante un partido de Tigres en la Liga MX. Foto: Mexsport

El cancerbero de Tigres aseveró que dicha acción no fue repetida por TUDN, asegurando que la televisora no lo hizo porque protege al América.

"Esa jugada que vi el otro día, cuando vi la repetición en uno de esos resúmenes de 60 minutos, hay algunos canales donde no pasan las dudosas en contra de su equipo. Es algo que no digo yo, se ve, no lo estoy descubriendo", concluyó el guardameta rosarino, que juega en la Liga MX con los felinos desde el Torneo Apertura 2024.

