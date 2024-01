Liga MX | Alan Pulido le responde al 'Tuca' Ferretti tras decirle tronco; "No me debutó él"

Días después de que Ricardo Ferretti se refiriera a Alan Pulido como tronco, el delantero del Sporting Kansas City le respondió al 'Tuca' y lo corrigió, pues dejó en claro que el entrenador que le dio la oportunidad de debutar en la Liga MX fue Daniel Guzmán.

El exseleccionado tricolor también resaltó que de haber sido un tronco como lo aseguró el experimentado entrenador, el brasileño no le hubiera dado la titularidad con los Tigres.

"Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos", respondió Alan Pulido en su cuenta de X luego de las declaraciones del 'Tuca' Ferretti en el programa "Futbol Picante" de ESPN.

Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos 😅⚽️ https://t.co/1EgP9LsaHj — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) January 19, 2024

Eso no fue todo, pues en otro mensaje el exgoleador de las Chivas le mando un mensaje a Álvaro Morales, el cual acompañó con el video de un espectacular gol que anotó ante el San Luis en la Copa MX Clausura 2014.

"Que tronco era 🫣🫣, se lo comentas @AlvaritoMorales 😅😅 y de pasada dile que lo quiero y es el mejor 🙌🏼😘, saludos a todos ", fue el irónico mensaje con el que el dos veces campeón de la Liga MX concluyó la controversia generada por el 'Tuca' Ferretti.

El veterano director técnico de 69 años de edad había señalado que, además de haber debutado a Alan Pulido en la Liga MX, todos los días se quedaba una hora más en el entrenamiento con el delantero para que se le quitara lo tronco.

¿Cuántos goles ha hecho Alan Pulido en la Liga MX?

Alan Pulido debutó profesionalmente con los Tigres en la Liga MX el 27 de marzo del 2010 en la derrota de los de la UANL por 3-0 a manos de Monarcas Morelia, en duelo de la Fecha 8 del Torneo Bicentenario, en el que los felinos estaban bajo las órdenes de Daniel 'Travieso' Guzmán.

Ricardo Ferretti tomó las riendas de la entidad regiomontana en el Apertura 2010. El atacante originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, anotó su primer gol el 13 de abril del 2011 en el triunfo de los universitarios por 4-2 sobre el Pachuca.

Alan Pulido registró 23 goles en 105 cotejos de Liga MX con los Tigres entre 2010 y 2014, el año en el que se marchó a Europa para jugar en Grecia (Levadiakos y Olympiakos).

El delantero regresó a la Liga MX en el 2016 para reforzar a las Chivas, escuadra con la que consiguió 41 anotaciones en 99 encuentros hasta el Apertura 2019.

EVG