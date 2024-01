¡Orgullo mexicano! Andrés Guardado tiene una despedida con el Betis al nivel de una leyenda (VIDEO)

Un día después que se hizo oficial su llegada al Club León, el mediocampista mexicano Andrés Guardado tuvo una emotiva despedida que organizó el Real Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en donde estuvieron presentes la familia del jugador, compañeros y directiva del club.

Guardado pondrá fin a seis años y medio como futbolista del Betis, que un acto institucional se despidió del medio azteca, que se va por la puerta grande, como uno de los últimos referentes de club, como el jugador extranjero con más partidos del equipo y con un título en su espalda, la Copa del Rey.

"Ayer intenté escribir unas palabras y no me salían. Tengo ese sentimiento encontrado y dije siempre he sido espontáneo, voy a intentar irme de la misma manera. Quiero agradecer a Serra Ferrer, fue el que influyó para que viniera en 2017. Me transmitiste lo que era el Betis y lo entendí muy rápido", empezó.

Gracias a mis entrenadores: Quique, Rubi, Alexis, Merino... porque siempre hubo más buenas que malas. Conseguimos algo nunca conseguido, que de los seis años, hicimos cuatro clasificaciones europeas. Gracias a cada uno del staff. A mis compañeros, a cada uno de ellos, porque yo no podría transmitir ser como soy si no tuviera unos compañeros como los que tengo. La idea es que estemos abiertos a disfrutar, hemos conseguidos grupos sanos y fuertes", agregó Guardado.

Andrés Guardado deja una gran huella en el Betis. Fue el protagonista de este viernes por su adiós, en donde pasó la capitanía del equipo a Nabil Fekir. Leyendas del futbol como Iker Casillas no se quisieron perder la oportunidad de brindar unas palabras para El Principito.

Los jugadores del Betis se despidieron de su ahora excapitán alzándolo en brazos y llevándolo al aire. Guardado se va como un ícono, como un referente. El nuevo jugador del León en la Liga MX se tomó un momento para dedicar unas palabras a los aficionados béticos.

"Me hicieron sentir béticos desde el primer día. Llevé mi bandera de México donde fui, Andrés el mexicano. A partir de ahora me llevo mi bufanda bética y seré Andrés, el mexicano bético. Espero que la gente cuando se acuerde de mí diga 'Andrés Guardado es uno de los nuestros'. Soy bético desde chiquitito. No es fácil tomar esta decisión pero es un hasta luego", comentó.

