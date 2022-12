Marruecos vs Portugal: Hora, cuándo y dónde ver EN VIVO, Mundial Qatar 2022

La Razón Online /Associated Press

Marruecos asoma en la instancia por primera vez en su historia, la primera selección árabe que lo consigue - y lo hace ni más ni más ni menos que en el primer Mundial que se disputa en Medio Oriente. El único conjunto que rompe la hegemonía de Europa y los dos gigantes sudamericanos - Brasil y Argentina - va contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Suena absurdo decirlo, pero la presencia del astro portugués en el once titular de Fernando Santos ahora es todo un enigma, que obligará a todos estar pendiente del anuncio de las alineaciones hora y media antes del silbatazo inicial en el Estadio Al Thumama.

Portugal revolucionó el Mundial con la victoria 6-1 sobre Suiza en los octavos de final, partido en el que su técnico de 68 años tomó una decisión drástica: sentar a Cristiano, un futbolista cuya aureola de intocable se ha evaporado en los últimos meses.

Marruecos, la nación se encuentra en territorio desconocido. Los Leones del Atlas son apenas la cuarta selección africana que se abre paso entre los ocho mejores, siguiendo los pasos de Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010). Ninguna alcanzó las semifinales.

El equipo tiene como timonel a Regragui, quien fue designado en el cargo cuando faltaban tres meses para el Mundial. Nació en Francia y es el reflejo de la composición del equipo. Catorce de los 26 en la convocatoria nacieron en el extranjero - la mayor proporción entre los 32 participantes.

Cristiano Ronaldo vive un "infierno" en el Mundial

Las hermanas de Cristiano Ronaldo explotaron contra los "miserables e hipócritas" que se olvidaron de todo lo que el crack ha hecho por Portugal, esto tras la suplencia del futbolista en el partido de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 ante Suiza.

Kátia Aveiro, hermana de Cristino Ronaldo, en su cuenta de Instagram publicó una foto del jugador en la banca y la acompañó con el siguiente texto: "Portugal ganó. Gracias a Dios. Brillaron nuevos talentos. Maravilloso. E incluso esto no invalida la pequeñez de una gran parte de los portugueses. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen insistiendo en la ofensa y la ingratitud. Muy triste con lo que leo y escucho. No aquí en Qatar, sino en mi país, en su país. Realmente triste", inicia el mensaje.

