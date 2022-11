Martino da a entender que Santi Giménez no va al Mundial 2022.

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, empieza a dar algunas pistas sobre qué jugadores estarán dentro de los 26 convocados finales para la Copa del Mundo Qatar 2022 y quienes se quedarán en el camino, siendo una de las incógnitas que más intriga genera el delantero que se quedará sin ir a la justa.

En conferencia de prensa, previo al penúltimo partido de preparación del Tricolor, el Tata Martino lanzó un comentario que deja ver que Santiago Giménez, delantero del Feyenoord de los Países Bajos, es quien estaría siendo cortado de la lista final para el Mundial de 2022.

“Yo estoy muy contento con Santi Giménez, el salto que ha pegado, de cómo pelea un lugar en el Feyenoord. Santi es el goleador de Europa League, pero tiene pocos minutos. Hay que analizar qué tanto produce y cuánto aporta al equipo en los pocos minutos que juega y después compararlo con la jerarquía o el presente de otros delanteros”, señaló Martino.

El seleccionador tricolor se encuentra trabajando con sus pupilos en Girona, España, donde sostendrán sus últimos dos partidos de preparación, antes del debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Polonia, el próximo 22 de noviembre, y sostuvo que no le ve caso a llevar a cuatro centro delanteros.

“No le veo caso llevar a cuatro jugadores que juegan de 9. Si Raúl Jiménez sigue con esta evolución, seguramente debe estar. Un futbolista de su jerarquía, debe estar en una Copa del Mundo”, expresó Gerardo Martino, quien espera contar con el ariete de los Wolves para la justa invernal.

Aunque la lista de Qatar 2022 permite 26 jugadores (tres más que en ediciones pasadas), el entrenador de la Selección Mexicana se muestra reacio a la opción de llevar a los cuatro atacantes nominales que han sido parte del proceso mundialista, siendo además que Santi Giménez es el actual goleador de la Europa League, segundo torneo más importante de la UEFA sólo detrás de la Champions.

Aunque Santiago anotó seis goles con el Cruz Azul en el Apertura 2022 y lleva la misma cantidad de goles en el Feyenoord (en todas las competencias), el Tata Martino se decanta por Rogelio Funes Mori del Monterrey, incluso señaló que podría utilizar al Chucky Lozano o Alexis Vega de ‘9’.

“He utilizado a Hirving Lozano y Alexis Vega de nueve, también al ‘Piojo’ Alvarado. No veo sentido llevar cuatro de la misma posición. Alexis Vega es un futbolista que está a punto de jugar lo más importante que le ha tocado. Él siente que la oportunidad de estar en el primer equipo es alta y lo está demostrando en los entrenamientos”, finalizó el estratega del Tri.

Por otra parte, no se le dio más tiempo y México ya tiene su primera baja para la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues por medio de un comunicado se dio a conocer que Jesús Manuel Corona no acudirá a la justa, tras no recuperarse de su lesión.

“La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino, Director Técnico de la SNM y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022” se puede leer.

Aunque era prácticamente un hecho que Tecatito no se recuperaría de su lesión, Gerardo Martino y su cuerpo técnico estaban esperanzados en que el futbolista pudiera estar listo y ayudar al equipo en el Mundial.