Copa Mundial Futbol Qatar 2022: "Tata" Martino borra a tres futbolistas de la justa

Gerardo Martino, entrenador de México, borró a sus primeros tres futbolistas del Mundial Qatar 2022 en el que el Tri debutará el próximo el próximo martes 22 de octubre ante Polonia.

La primera baja que anunció el Tata fue la de Jesús "Tecatito" Corona, extremo del Sevilla español, quien le dijo al entrenador que no se recuperará a tiempo de la fractura del peroné y rotura de los ligamentos en uno de sus tobillos.

"La decisión se toma porque hemos tenido una triple comunicación con Jesús, hemos hablado con el médico, el preparador físico y yo. Él directamente me expresó que no estaba en condiciones de pelear un lugar porque todavía no está, a una semana de dar la lista, ni siquiera haciendo trabajo de campo", señaló Martino en la rueda de prensa previa a que México rete a Irak este miércoles.

Además de la de Corona, el portal deportivo Mediotiempo informó que las otras bajas de Martino son las Erick Sánchez, mediocampista del campeón Pachuca, y Jesús Angulo, defensa de los Tigres.

El Brujo haciendo magia con el ⚽️. 🧙🏻‍♂️ ✨ 🇲🇽#MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/d2eqv4QkEs — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 8, 2022

Según el sitio de internet, ambos podrían permanecer en la concentración que México mantiene en Girona, España, en donde este miércoles se medirá a Irak y el próximos 16 de noviembre a Suecia, sus últimos dos duelos de preparación previo a Qatar.

Además, Sánchez y Angulo están invitados para formar parte del grupo de sparrings que México utilizará en la justa y en esta concentración previa de la que de 31 convocados saldrán los 26 que estarán en el Mundial.

México afronta penúltimo duelo de preparación rumbo al Mundial

La Selección Mexicana sigue con su preparación hacia la Copa del Mundo Qatar 2022 este miércoles 9 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Irak en partido amistoso, el cual se realiza en el Estadio Municipal Montilivi de Girona, España.

La escuadra comandada por Gerardo Martino afronta su penúltimo partido de preparación antes de debutar con Polonia en el Mundial Qatar 2022, sin saber todavía cuál es la lista final de 26 jugadores para la justa en tierras árabes.

El partido amistoso entre México y Irak comienza a las 14:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

racg