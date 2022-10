"Chicharito" Hernández rompe el silencio sobre su ausencia en el Tricolor: No negocié nada con el "Tata" Martino

Horas después de que Gerardo Martino dio la prelista de 31 jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022, Javier "Chicharito" Hernández rompió el silencio respecto a su ausencia del Tricolor.

El delantero tapatío del LA Galaxy reveló algunos detalles y aseguró que no negoció nada durante el proceso con el "Tata" Martino, quien no lo convoca desde septiembre del 2019.

"Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije 'mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto'. Ya no supe que sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el 'Tata' Martino", aseveró el "Chicharito" Hernández en entrevista con Hugo Sánchez.

Por otra parte, el atacante surgido de Chivas también comentó que platicó hace algunos meses en un par de ocasiones con Gerardo Martino, con quien resolvió sus diferencias, pese a lo cual el argentino optó por seguir convocando a otros delanteros de su preferencia.

"Hablé con él (Martino) hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió. Él (Martino) seguirá decidiendo lo mejor para la selección y los delanteros que el crea que lo van ayudar más", subrayó el "Chicharito" Hernández.

"Chicharito" Hernández reafirma que no se ha retirado del Tricolor

En el mismo tenor, el goleador de 34 años de edad sentenció que mientras él siga activo mantendrá la ilusión de acudir a la Selección Mexicana, descartando su retiro del Tricolor.

"Sigo elegible. Cuando yo vea que ya no quiera estar en la selección o decida dar un paso al costado porque creo que ya no puedo ayudar, yo me voy a retirar de la selección", finalizó Hernández Balcázar.

Javier "Chicharito" Hernández ha participado en tres Copas del Mundo con México: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

