Mundial Qatar 2022: "Chicharito" sin rencor, por fin habla de la Selección de México y lanza su pronóstico

La Selección Mexicana se prepara para afrontar una nueva edición de la Copa del Mundo y como cada cuatro años, la gran pregunta es: ¿hasta dónde puede avanzar el combinado azteca?, y Javier "Chicharito" Hernández aseguró que el Tricolor "está para cosas importantes" en el Mundial Qatar 2022.

En un video que recorre las redes sociales, el delantero del Galaxy, sin rencor por no estar convocado al Tri, lanzó su pronóstico y aseveró que el cuadro que comanda Gerardo "Tata" Martino está para "lo máximo", pues siempre habrá una primera vez para acceder a las grandes instancias de la Copa del Mundo.

"Yo siempre lo he mencionado y siempre lo voy a decir, y lo he dicho cuando era un chavo y no daba entrevistas porque no había debutado y no había logrado lo que he logrado. También lo hice en su momento cuando estaba en la Selección y ahora que no me toca estar en la Selección, siempre lo seguiré diciendo, está para lo máximo", comenzó diciendo el máximo goleador de México.

"Chicharito" cree que México está para todo en el Mundial Qatar 2022

El "Chicharito" argumenta que "a fin de cuentas, siempre habrá una primera vez que se llegue al quinto partido, a semifinales, a la final y siempre habrá una primera vez que México sea campeón del mundo".

Aunque eso sí, Javier sabe que hay mucha gente que puede no compartir sus ideas y así lo entiende, pero al mismo tiempo defiende su postura sobre que México pueda hacer un papel histórico en la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Que la gente quiere ser realista y decir que eso llegará en mil años, ching**. Entiendo tu punto, pero también entiendo el mío y sabemos del deporte. México está para cosas importantes", finalizó su mensaje el "Chicharito" Hernández.

aar