Selección Mexicana: Funes Mori arremete contra sus críticos y afirma que merece ir a Qatar 2022

A solamente dos meses de que comience el Mundial de Qatar 2022, todavía no están seguros los delanteros que irán con la Selección Mexicana al Mundial, aunque una de las opciones es Rogelio Funes Mori.

El atacante del Monterrey ha sido uno de los más criticados recientemente por un sector de aficionados, a los cuales el "Mellizo" les mandó un contundente mensaje y aseguró que ha hecho los méritos necesarios para ser incluido por Gerardo Martino en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

"Lo que vengo haciendo hace seis, siete años en Monterrey, destacando de la mejor manera, estar bien físicamente, mentalmente, de futbol ya he demostrado y me tengo que seguir demostrando a mí mismo que tengo que mejorar, para ir necesito seguir haciendo las cosas bien, he demostrado que puedo ir a un Mundial, todo dependerá de mi", aseveró Funes Mori en entrevista con la FIFA.

La FIFA lo dice… pone los ojos en el delantero que DEBE por sus números ir al Mundial.



El argentino naturalizado mexicano, quien debutó con la Selección Mexicana el año pasado en un amistoso contra Nigeria, resaltó que en estas últimas semanas se ha enfocado mucho en su físico para llegar lo mejor preparado a Qatar 2022 en caso de que el "Tata" lo convoque.

"He tratado de cambiar mi físico para estar más fuerte, porque sé que en un Mundial te enfrentas a selecciones muy fuertes y tienes que estar muy fuerte", subrayó.

Sentimientos encontrados para Funes Mori por juego ante Argentina

La Selección Mexicana debutará en el magno evento el próximo 22 de noviembre contra Polonia. Cuatro días más tarde, el sábado 26, el Tricolor se medirá ante la favorita Argentina en la segunda fecha del Grupo C.

Rogelio Funes Mori, quien nació en Mendoza, afirma que el cruce entre el Tricolor y la Albiceleste le genera sentimientos encontrados por sus orígenes.

"Tuve muchos mensajes de la familia y amigos, tengo sentimientos encontrados. Es un lindo grupo, difícil, todos sabemos que la Selección Argentina viene muy bien con Scaloni, tienen buen grupo y al mejor jugador del mundo que es Messi y la verdad será un gran desafío para nosotros", resaltó el goleador histórico del Monterrey.

