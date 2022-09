Qatar 2022: Alexis Vega prende alarmas en la Selección Mexicana y es duda para jugar con el Tri

En el Clásico Nacional entre América y Chivas, además de la derrota, el Rebaño sufrió un duro golpe pues Alexis Vega pidió su cambio en el duelo y prendió las alarmas en el cuadro rojiblanco y en la Selección Mexicana de cara a los meses previos de Qatar 2022.

Ricardo Cadena, estratega del Guadalajara, dijo que Vega tiene sobrecarga de trabajo y una serie de golpes en las dos rodillas, lo que dejaría al atacante sin minutos con el Tri en la próxima Fecha FIFA.

45' @Alexis_Vega9 vuelve a sacar un derechazo que se va por un costado. pic.twitter.com/DvRH2O78N4 — CHIVAS (@Chivas) September 18, 2022

Vega se perdería la actividad en el combinado de Gerardo Martin ante sus similares de Perú y Colombia. "Me parece que ya es demasiada carga de trabajo, no son máquinas, son seres humanos que se resienten y sí me gustaría que, en este caso, todos lo cuidáramos un poco más. Francamente, no está en las mejores condiciones hoy en día, padece de sobrecarga y de golpes en ambas rodillas", señaló el entrenador de Chivas en conferencia de prensa.

"Es un tipo que es muy importante para nosotros y que queremos cuidar", concluyó Cadena. Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y Alexis Vega ya concentraron con la Selección Mexicana y realizarán el viaje a California para los juegos del Tri.

Ecuador sí va al Mundial de Qatar 2022

La FIFA rechazó la apelación que presentaron Chile y Perú por el caso de Byron Castillo, lo que significa que Ecuador sí podrá disputar la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente, la Comisión de Apelación ratificó la decisión de la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación del caso iniciado contra la FEF", aseguró la FIFA en un comunicado.

FIFA Appeal Committee passes decision on eligibility of player Byron David Castillo Segura



▶️ https://t.co/PLMHOL0ARb pic.twitter.com/2bXTvD9jCL — FIFA Media (@fifamedia) September 16, 2022

"Sobre la base de la documentación recibida, entre otras consideraciones, se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente, de conformidad con el art. 5, apdo. 1 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA", agrega.

De esta manera, las dudas sobre la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 quedan despejadas, aunque Chile y Perú podrían apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), sin embargo, la Tri estará en la inauguración de la justa ante el anfitrión el 20 de noviembre.

