Toluca busca terminar con 12 años de sequía

La final de la Liga MX, en su Torneo Apertura 2022, enfrenta a dos de los equipos con más historia en los torneos cortos. Toluca y Pachuca juegan hoy el primer capítulo de la serie que definirá al campeón del futbol mexicano, que en caso de ser los Diablos Rojos cortarían una racha de 12 años sin levantar el título.

Toluca es uno de los equipos con más títulos en su historia, pues hasta el momento suma 10 trofeos de Primera División y frente a los Tuzos tiene la oportunidad de acercársele a las Chivas, club que cuenta con 12 estrellas y el América con 13, siendo el más ganador del futbol mexicano.

Los del Estado de México no se coronan desde el lejano Bicentenario 2010, torneo en el que campeonaron a costa de Santos Laguna; sin embargo, desde aquel entonces no han vuelto a ser el mandamás de la Liga MX, esto a pesar de haber jugado dos finales más.

Ante los Xolos de Tijuana y los Guerreros, en el Apertura 2012 y en el Clausura 2018, respectivamente, fue que Toluca dejó ir la oportunidad de llevar otra copa a sus ya completas vitrinas, por lo que no querrán dejar pasar la oportunidad de ganar la Liga MX ante Pachuca.

Por su parte, los Tuzos igualarían a los Pumas en títulos, pues actualmente tienen seis trofeos del futbol mexicano, pero si superan a los escarlatas el domingo estarían llegando a siete, los mismos que tiene el Club Universidad a lo largo de su historia, aunque no ganan nada desde el Clausura 2011.

La racha actual de un equipo es salir campeón; no obstante, no le pertenece ni a los Diablos Rojos ni a los auriazules, ya que este honor lo merece La Franja del Puebla, debido a que desde la temporada 1989-1990 no levantan la copa, siendo ya 31 años y contando sin festejar una liga.

El club que sigue en la lista es un histórico del futbol mexicano, pero que en tiempos recientes no ha gozado de los mejores resultados; se trata de los Rayos del Necaxa que tienen ya 24 años sin título, siendo el último en el Invierno 1998, derrotando a las Chivas.

Los equipos que juegan la final son dos de los clubes con más partidos por el título que se han disputado en torneos cortos, pero el Toluca se lleva la cima, pues suma un total de 12, mientras que el Pachuca tiene 11; los choriceros han ganado siete de esas series y los hidalguenses seis.

Ambos han perdido un total de cuatro finales y su encuentro en la final del Apertura 2022 de la Liga MX será un enfrentamiento inédito, iniciando las acciones hoy en el Estadio Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos recibirán a los Tuzos y el compromiso consagratorio será el domingo 30 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo.

Otro de los atractivos de la final del AP 2022 es que Guillermo Almada, técnico del Pachuca, vivirá su tercera final de la Liga MX (segunda con los de la Bella Airosa), pues en el certamen pasado estuvo en el partido por el título, pero cayó ante los Rojinegros del Atlas, que consiguieron el bicampeonato; además de perder con Santos Laguna ante La Máquina del Cruz Azul.

Se dice que esta serie por la gloria de la Liga MX podría definir al próximo timonel de la Selección Mexicana, pues en la otra área técnica estará Ignacio Ambriz, quien ya sabe lo que es ganar la Liga MX y viene de derrotar al América, que era el favorito para llevarse el Apertura 2022.