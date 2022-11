Me tocó inspirar a muchas mujeres: Inés Sainz

Con una trayectoria de dos décadas, Inés Sainz se ha convertido en una de las voces femeninas más reconocidas y destacadas en el periodismo deportivo, pues a lo largo de este tiempo ha tenido la oportunidad de cubrir los mejores eventos y entrevistar a las grandes estrellas del deporte, privilegio que hasta principios de la década del 2000 estaba reservado para los hombres.

A inicios del milenio, a la par de que estudiaba la Licenciatura en Derecho, la originaria de Querétaro se cuestionaba por qué no había mujeres en los programas deportivos de televisión, motivo por el cual fue a tocar las puertas de TV Azteca, donde se ha consolidado y transformado una una pieza clave de la televisora del Ajusco.

“Cuando estaba en la Universidad, me di cuenta de que está parte en la cual la mujer pudiera expresarse en el periodismo deportivo no existía y creo que ahí fue donde dije ‘tengo que intentar,¿por qué no tratar de dar ese paso adicional?’ En el tercer semestre de la carrera comencé a buscar esa oportunidad de ir a presentarme en Azteca y ver si se podía dar una oportunidad”, compartió Sainz Gallo en exclusiva con La Razón.

La periodista de 44 años de edad asegura que le tocó inspirar a varias mujeres para dedicarse al periodismo de deportes en televisión, pues en la actualidad, en diferentes empresas, destacan algunos nombres como Marion Reimers, Georgina González, Vanessa Huppenkothen y Ana Caty Hernández, ésta última de TUDN, que cuando todavía se llamaba Televisa Deportes siguió los pasos de Azteca tras innovar con Sainz.

Si (las mujeres) se van a meter en este mundo, que sea porque es su pasión, porque les encanta el deporte, que busquen ser auténticas, sin imitar el estilo de nadie, y por último que se preparen, porque esto es una preparación del día a día; creo que con eso les puede ir muy bien

Inés Sainz, Conductora Azteca Deportes

“Me tocó inspirar a muchas para que dijeran ‘oye, yo también quiero’ y no fue sino ya como dos años después cuando Televisa empezó a darle oportunidad a las mujeres y empezaron con una que le decían doctora Deborah, que daba deportes en la noche y después vinieron muchas más y yo creo que a la fecha no son menos de 45 mujeres que han pasado por Televisa, mientras he estado yo en TV Azteca”, subrayó la conductora.

Si hay una entrevista que Sainz catalogara como la favorita que ha realizado hasta la fecha es la que le hizo al extenista suizo Roger Federer, quien se retiró en septiembre pasado. Del otro lado de la moneda, la periodista pone la incómoda experiencia que tuvo al querer entrevistar al portero alemán Manuel Neuer, quien no tenía la disposición para charlar.



​21 Super Bowls de la NFL desde el 2002 (El del 2021 no lo cubrió en Estados Unidos a causa de la pandemia del coronavirus)

5 Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020)

4 Mundiales de futbol (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) Eventos más destacados que ha cubierto

“Por la persona que es, Roger Federer ha sido una de mis mejores entrevistas, es alguien que tal como lo vez en la entrevista es por fuera, entonces esta paz y tranquilidad que transmite hace que pudiera quedarme con esa entrevista. De malas experiencias, está la de Manuel Neuer. Fui con mucha ilusión y expectativas, pero me topé con una persona que no tenía ganas de hacer la entrevista. Mi camarógrafo me acercó una silla para sentarme al lado de él y me dice ‘no, no, yo sentado y tú de pie’. Iba a empezar a entrevistarlo y le dije, ‘Sabes qué, no te preocupes, gracias; no quiero la entrevista’ y me fui, preferí no entrevistarlo en vez de exponerme a una situación tan desagradable”, narró.

Qatar 2022 será el quinto Mundial de futbol para Inés Sainz, quien a pesar de haber cubierto varios Super Bowls de la NFL y cinco Juegos Olímpicos, considera una Copa del Mundo como el evento cumbre.

“Me encantan los Super Bowls y las Olimpiadas, pero para mí un Mundial sí es la cereza en el pastel, hay una pasión desbordada en las calles. Mi primer Mundial fue muy especial, el de Alemania 2006, porque me fue muy bien, me di a conocer a nivel internacional, me puse en un mapa diferente que después me llevó a ser la musa de Brasil en el 2014, y que los medios internacionales me siguieran”, concluye la periodista deportiva, quien ve a México llegando hasta octavos de final y a Argentina coronándose el próximo mes.