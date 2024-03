Medallista mexicano es olvidado y ahora vende arroz con leche a falta de apoyos

El atleta mexicano Raúl Manríquez Collins, quien obtuvo la medalla de bronce en halterofilia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, compartió públicamente su lucha y frustración al enfrentar dificultades económicas tras una lesión que lo ha apartado de las competencias deportivas.

A través de su cuenta de Facebook, el originario de Baja California Sur, reveló que su situación actual es complicada al no poder encontrar un empleo que le proporcione los ingresos necesarios, pues tuvo una lesión que lo alejó de las competencias y esto agravó su situación financiera.

El impacto económico de la pandemia también afectó al deportista, dificultándole aún más el encontrar un trabajo. El exatleta reveló que actualmente se dedica a vender arroz con leche como una forma de sustento.

Raúl Manríquez Collins habla sobre la falta de apoyo Foto: Captura de pantalla Facebook

Esta situación contrasta con sus logros deportivos, donde alcanzó la medalla de bronce en la categoría de más de 109 kilogramos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sumado a sus cuatro récords nacionales y siete campeonatos.

"No sirve de nada las 100 o 200 medallas que puedas tener. No sirve de nada haber sido un campeón si terminé vendiendo arroz con leche y recogiendo basura para poder sobrevivir. Esto no es grilla, es simplemente historia personal", expresó Manríquez Collins en su mensaje.

Raúl Manríquez cuestiona la falta de apoyo deportivo

El atleta también compartió su frustración por no poder asistir a competencias internacionales debido a la falta de recursos, mencionando un intento de participar en un clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Su última competencia registrada fue en los Centroamericanos de 2020.

A pesar de que Raúl Manríquez aclaró que su publicación no buscaba generar controversia, sí llamó la atención sobre la falta de respaldo en el deporte mexicano, resaltando la importancia de brindar apoyo a los atletas incluso después de su retiro.

Raúl Manríquez Collins en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Foto: CONADE

La historia del exrepresentante de halterofilia resalta las dificultades que pueden enfrentar los atletas una vez que terminan su carrera deportiva y la importancia de brindarles un respaldo sólido para su transición fuera del deporte de alto rendimiento.

mmt