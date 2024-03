Expareja de campeón del mundo con Argentina, expuesta por vender medalla del Mundial que resultó ser falsa

El futbolista Exequiel Palacios, campeón del mundo con Argentina y actual jugador del Bayer Leverkusen, atraviesa por una situación personal complicada, ya que su expareja, Yésica Frías, decidió vender la medalla y la camiseta que obtuvo en el Mundial de Qatar 2022 para pagar una deuda común.

La exesposa del jugador utilizó su cuenta de Instagram para vender estos artículos, con el objetivo de solventar las cuotas de su departamento, ya que, según sus declaraciones, el futbolista no estaba cumpliendo con sus obligaciones financieras posteriores a la separación.

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio", declaró en charla con el programa Socios del Espectáculo.

Sin embargo, después de publicar el éxito que tuvo despojándose de los objetos, la cuenta @elmuseodelascamisetasdefutbol hizo una comparación entre la medalla original y la supuesta medalla vendida por su expareja, señalando una diferencia significativa, como la falta de la inscripción "2022 TM".

Yésica Frías vende camiseta que Exequiel Palacios utilizó en el Mundial Foto: captura de pantalla historias de Instagram Yésica Frías

Cuenta de Instagram muestra las características de la medalla original de Qatar 2022 Foto: Captura de pantalla @elmeseodelascamisetasdefutbol

Yésica Frías confirma que no vendió la medalla original

Tras la polémica generada por la venta de la medalla y camiseta de campeón del mundo de Exequiel Palacios, su expareja, Yésica Frías salió a dar su versión de los hechos y aclarar los rumores que rodean esta situación.

En declaraciones al canal de noticias TN, la influencer explicó la situación desde su perspectiva: "Yo nunca dije que lo iba a subastar, dije que iba a hacer lo necesario para pagar la deuda", afirmó, refiriéndose a su departamento.

La expareja del futbolista admitió que la presea que vendió era una réplica que el propio jugador le había regalado, al igual que la playera, la cual, llevaba una dedicatoria especial. La exesposa de Palacios enfatizó en que no tenía intenciones de vender las cosas personales del centrocampista.

Sin embargo, afirmó que pretende pagar su deuda y que no importa que sean los objetos que el jugador le regaló, además de que lanzó una amenaza que dejó intrigados a los espectadores.

A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije Yésica Frías / TN

mmt