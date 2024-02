Liga MX | Javier Aguirre revela el equipo de sus sueños para retirarse dirigiendo y causa mucha sorpresa

Luego de haber guiado al Mallorca a la final de la Copa del Rey, el mexicano Javier Aguirre reconoció su deseo por dirigir en algún momento de su carrera al América, actual campeón de la Liga MX.

El Vasco admitió que tomar las riendas de las Águilas, con las que debutó como futbolista profesional, sería cerrar con broche de oro su carrera en los banquillos.

Javier Aguirre reconoció su deseo por dirigir eventualmente al América. Foto: Tomada de X @tudimebeto

“Por supuesto que sí, no se ha podido por diversas circunstancias, pero dirigir al América sería cerrar el círculo, entiendo que no es fácil, que los momentos no se han dado, cuando no he tenido trabajo ha tenido entrenador o finalmente se han decantado por otro cuando han podido. Yo puedo entenderlo, soy un profesional y entiendo el romanticismo”, comentó Javier Aguirre en charla con MVS Deportes.

El nombre de Javier Aguirre sonó a mediados del año pasado para tomar el lugar que el argentino Fernando Ortiz dejó vacante tras su renuncia ante la eliminación de los azulcremas a manos de Chivas en las semifinales del Clausura 2023. Sin embargo, el 'Vasco' negó que algún directivo de las Águilas lo haya buscado para reemplazar al 'Tano'.

"Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que te puedo contar, que nunca entraron en contacto conmigo, directamente conmigo nunca, ningún directivo del América”, explicó el estratega del Mallorca, equipo al que dirige desde el 2022.

Le experiencia de Javier Aguirre como DT en la Liga MX

Javier Aguirre ha dirigido hasta la fecha a tres clubes de la Primera División del futbol mexicano. El último de ellos fue el Monterrey entre el 2021 y el 2022, lapso en el que los Rayados se coronaron en la Concachampions 2021 a costa del América.

El Vasco comenzó su andar como timonel en 1996 precisamente en la Liga MX con el Atlante, donde solamente estuvo 11 partidos con saldo de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Luego de su efímero paso por los Potros de Hierro, Javier Aguirre se hizo cargo del Pachuca, entidad en la que estuvo de 1998 al 2001, periodo en el que guió a los Tuzos al título de liga en el Invierno 1999.

El único trofeo de Javier Aguirre como jugador del América

Javier Aguirre tuvo dos etapas con el América como futbolista. El originario de la Ciudad de México debutó con los de Coapa en 1979, pero al año siguiente se fue cedido a Los Angeles Aztecas de Estados Unidos.

Volvió a las filas del conjunto capitalino en ese mismo 1980 y permaneció ahí hasta 1984, justo hasta la temporada en la que las Águilas se coronaron en la Liga MX a costa de las Chivas.

Javier Aguirre fue el autor de uno de los tres goles con los que los entonces dirigidos por Carlos Reinoso se impusieron 3-1 al Rebaño Sagrado en la final de vuelta celebrada en el Estadio Azteca. El marcador global acabó 5-3.

