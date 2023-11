Javier Aguirre rechaza sueldazo de una de las selecciones más ricas del mundo !Ay 'Vasco'!

El entrenador mexicano Javier Aguirre es uno de los deseos de muchos equipos y selecciones al rededor del mundo, pero el "Vasco" ha señalado en diversas ocasiones que se siente muy tranquilo dirigiendo y viviendo en España.

Una de las selecciones que preguntó por sus servicios fue la de Arabia Saudita, que le ofreció una enorme cantidad de dinero para que se hiciera responsable de su equipo, pero él los rechazó.

"¿Se acuerdan cuando (Frank) Rijkaard fue a la selección de Arabia Saudita? Pues me la ofrecieron a mí primero, me senté con los árabes en Madrid, tres, cuatro reuniones, entre más les decías que no, más dinero te ponían”, relató en entrevista para El Larguero.

El actual timonel del Mallorca fue buscado en 2011 cuando dirigía al Real Zaragoza, club al que logró salvar del descenso, tal y como es costumbre en el historial de Aguirre.

El canterano del América aseguró que no le hubiera gustado dirigir en dicho país y de broma comentó que mejor lo hubieran invitado a ser comentarista en el Mundial, pero "no me voy allí por nada, si voy voy de comentarista que se lo pasan muy bien”.

Aguirre compara a Agüero con Tévez

El "Kun"Agüero y Carlos Tévez fueron parte de la transmisión de la final de la UEFA Champions League en una cadena televisiva de deportes, en donde ambos entraron en una discusión por su manera de jugar como delanteros; en comparación con Julián Álvarez, delantero argentino del Manchester City.

Los dos astros albiazules se encontraban presentes en el Estadio Olímpico de Atatürk, en Estambul, cuando destacaron la labor defensiva que hacía la “Araña” para presionar desde la primera línea, y que ese trabajo era de gran importancia para llevar al City a la posible victoria.

Tevez encendió los ánimos diciendo “Julián presiona, presiona bastante, cosa que tú…”, refiriéndose al Kun cuando estaba en activo, por lo que el de Buenos Aires recordó a Javier Aguirre cuando ambos estaban en el Atlético de Madrid.

daho